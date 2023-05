Phil Spencer przemówił. Szef marki Xbox odnośnie premierowej klęski Redfall, przyszłych projektach i nie tylko

To zdecydowanie nie był dobry okres dla Microsoftu. Po ciągłym przekładaniu premiery Redfall ten bardzo ważny tytuł dla firmy nareszcie pojawił się na rynku. Zamiast jednak świętować sukces, trzeba było natychmiast pomyśleć o planie awaryjnym. Studio Arkane Austin zawiodło na całej linii, wypuszczając pozycję katastrofalną zarówno pod względem technicznym, jak i czysto artystycznym. Na komentarz nie trzeba było jednak zbyt długo czekać.

Phil Spencer wystąpił w programie Kinda Funny Games, by osobiście zareagować na ostatnie wydarzenia. Oprócz sprawy Redfall, wypowiedział się m.in. o tym, jak zapatruje się na najbliższą przyszłość.

Przedstawiciel giganta z Redmont przyznał, że jest rozczarowany obecną sytuacją, sprawiającą, że społeczność graczy traci do nich zaufanie. Po części Spencer posypał głowę popiołem, stwierdzając, że gdy Arkane dołączyło do ekip wchodzących w skład Xboksa, nie otrzymało odpowiedniego wsparcia i teraz będzie trzeba zweryfikować tę sytuację, by uczyć się na błędach. Jak się nad tym zastanowić, jest to dość osobliwa wypowiedź, biorąc pod uwagę to, że deweloperzy nie pojawili się tam wczoraj, więc czasu na wspólne zbadanie potencjalnych problemów było aż nadto. Wygląda to nieco na na zakamuflowaną próbę zepchnięcia odpowiedzialności na zespół twórców, ewentualnie Bethesdę.

Tak czy inaczej Redfall ma otrzymać w przyszłości na konsole Xbox 60 klatek na sekundę, ekipa ma zamiar również poprawić wiele innych problemów. Phil Spencer zaznaczył także, że nie ma zamiaru wpływać na pomysły żadnego ze studiów należących do Microsoftu - podając przykłady swobody ekipy Rare od Sea of Thieves czy Obsidianu i ich Grounded. Potem jeszcze szef marki Xbox zapewnił, że robią wszystko, co w ich mocy, by wspierać kolejnych twórców, żeby mogli robić najlepsze gry - co można potraktować jako próbę uspokojenia przed premierami takich hitów jak Starfield. Czy mieliśmy do czynienia ze zwykłą PR-ową zagrywką, czy faktycznym wstępem od słów do czynów - przekonamy się niebawem. A oto pełna rozmowa Spencera:

Źródło: Youtube