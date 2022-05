Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 w drodze: pojawiły się nowe informacje o nadchodzącym chipie oznaczonym jako SM8550

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to bez wątpienia wydajna jednostka, którą spotkamy w wielu flagowych smartfonach. Sęk w tym, że zarówno Motorola edge 30 Pro, Xiaomi 12, realme GT 2 Pro, jak i POCO F4 GT nieszczególnie sprawnie radzą sobie w przypadku dłuższego obciążenia. Producent najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę. Według nieoficjalnych informacji Qualcomm szykuje następcę z dopiskiem Plus w nazwie. Jednostka może zadebiutować w jeszcze w maju, najpóźniej w czerwcu tego roku. SoC ma zapewnić 10 % progres wydajnościowy względem modelu ubiegłorocznego, ale najważniejsze jest to, że powinien wykazywać wyższą kulturę pracy. Prawdziwe zmiany nadejdą jednak dopiero wraz z jednostką Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Tak się składa, że w sieci pojawiło się kilka interesujących informacji.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zostanie wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym TSMC. Możemy liczyć na modem Snapdragon X70 5G i nowy wydajny rdzeń serii Cortex X.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 powinien zostać zaprezentowany pod koniec tego roku. Jednostka o nazwie kodowej SM8550 zostanie wyprodukowana przez TSMC, podobnie jak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To istotna zmiana względem SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, czyli procesora z ubiegłego roku, który znajdziemy we flagowych smartfonach POCO, Xiaomi, realme i Motoroli. Już na tym etapie wiemy, że układ dla urządzeń mobilnych zostanie wyposażony w modem sieci 5G – Snapdragon X70, który zapewni prędkość pobierania na poziomie 10 Gb/s. W grę wchodzą również nowy silnik neuronowy, który przyspieszy wykonywanie procesów związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Mówi się o tym, że Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wykorzysta konfigurację rdzeni w układzie 1 + 3 + 4. Najwydajniejszym rdzeniem będzie oczywiście przedstawiciel serii ARM Cortex X. Jednostka będzie przeznaczona do pracy z flagowymi smartfonami, które zadebiutują na rynku w 2023 roku. Ponadto, możemy oczekiwać, że nowa wersja Snapdragona zagości w sprzętach Samsunga, OPPO, Xiaomi, OnePlus, realme oraz Vivo. Pozostaje jednak pytanie o to, czy producentowi uda się okiełznać kwestię problemu throttlignu, który trapi aktualną generację sztandarowego chipu. Pamiętajmy, że konkurencja nie śpi, a MediaTek coraz śmielej poczyna sobie w świecie mobilnym.

Źródło: MyDrivers