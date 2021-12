QNAP QTS 5.0 - Charakterystyka najnowszej wersji systemu operacyjnego serwerów NAS QNAP

Producenci serwerów NAS starają się, jak tylko mogą, by przyciągać uwagę nowych klientów, a także zachęcić istniejących do pozostania przy marce lub, by pokusili się oni o inwestycję w nowy, mocniejszy sprzęt. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż konkurencja nie śpi i nie daje wytchnienia. Pole do popisu jest tu dość spore, bowiem klientów zachęcać można nie tylko przez wypuszczanie na rynek coraz to wydajniejszych serwerów, przepełniania ich coraz to nowymi, bardziej lub mniej usprawniającymi pracę funkcjami, ale też dbając o regularne wsparcie i modernizację oprogramowania tychże. Tak też jest w przypadku QNAPa, który niedawno udostępnił nową rewizję swojego systemu QTS, w wersji 5.0. W materiale tym postaram się przedstawić nieco wspomnianą aktualizację, wskazać nowości i usprawnienia, nie tylko teoretyzując, ale też weryfikując działanie na przykładzie konkretnego serwera NAS – modelu QNAP TS-251D. Sprzęt ten miałem już okazję testować, ale w parze ze starszą wersją QNAP QTS.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od wielu lat wytwarza firma QNAP. Kolejny, równie popularny co Synology tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców: domowych, małych firm oraz dużych przedsiębiorstw. Spośród nich wyróżnić możemy takie rodziny produktów, jak TS, TVS czy HS wraz z jednostkami rozszerzającymi do nich.

System QNAP QTS rozwijał się raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie. Wraz z każdą aktualizacją projektanci skupiali się na dodawaniu nowych funkcji i usprawnianiu istniejących dbając, by całość w dalszym ciągu pozostała spójna z dotychczasową linią oprogramowania. Nie inaczej jest w przypadku tego, co znajdziemy w QNAP QTS 5.0.

System QTS, który dowodzi serwerami NAS firmy QNAP, w formie zbliżonej do współczesnej znamy od wersji z gałęzi 3.X.X. Jest on już więc z nami praktycznie dekadę i przez ten okres zdążył on naprawdę mocno ewoluować pod względem oferowanej funkcjonalności i wygody obsługi do tej przypominającej konwencjonalne, desktopowe systemy operacyjne. Główna różnica polega na tym, że QNAP QTS, a dokładniej – jego interfejs – dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. No i to, że możliwości rozszerzania funkcji są nieco ograniczone do oficjalnego „sklepu” z aplikacjami. Oczywiście, użytkownicy obeznani w tematyce systemów linuksowych są w stanie sobie z tym problemem poradzić. Ale przechodząc powoli do clue programu – najnowszej wersji QTS 5.0… System ten rozwijał się raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie. Projektanci interfejsu graficznego czy osoby decyzyjne co do tego, co konkretnie ma się znaleźć w kolejnych wersjach, nie byli zwyczajni przewracać wszystkiego do góry nogami, co w pełni zrozumiałe w przypadku sprzętu sieciowego – jeśli coś fajnie działa, to po co to zmieniać? Wystarczy bowiem dodawać coraz to nowe funkcje dbając, by całość w dalszym ciągu pozostała spójna z dotychczasową linią oprogramowania. Nie inaczej jest w przypadku tego, co znajdziemy w QNAP QTS 5.0.

Aktualizacja nie przynosi jednak w sumie żadnych rewolucyjnych zmian. Stanowi ona głównie odświeżenie tego, co znaliśmy z wersji 4.X.X, a także wprowadza kilka nowości. Ze zmian „pod maską” mamy oparcie wersji 5.0 na kernelu Linuxa 5.10. Nie jest to może najnowszy kernel (na dzień 31 października 2021 roku była to wersja 5.15), jednak co najważniejsze, wydanie to oznaczone zostało jako LTS (wsparcie do 2026 roku). W przypadku urządzeń pokroju serwerów NAS zapewnienie długotrwałego wsparcia na poziomie kernela ma bowiem bardzo duże znaczenie. Samo wsparcie to rzecz jasna nie wszystko – z aktualizacją kernela wiąże się także kilka nowości. Wśród nich wymienić można ogólną poprawę bezpieczeństwa systemu (obsługa protokołu TLS 1.3, automatyczne aktualizacje systemu oraz aplikacji, udostępnienie kluczy SSH do uwierzytelniania w celu bezpiecznego dostępu do NAS), natywne wsparcie dla WireGuard VPN (o którym trochę więcej opowiem później), usprawnienia dotyczące pamięci cache na dyskach NVMe SSD, a także obsługę systemu plików exFAT. Wspomniane na obrazku wyżej ulepszenia AMD z kolei obejmują głównie poprawki obsługi architektury Zen 3 czy RDNA 2, co póki co może nie przełoży się bezpośrednio na funkcjonowanie serwerów NAS, ale stanowi dobre podwaliny dla zastosowania nowych CPU AMD (obecnie jest to, w przypadku architektury Zen, seria AMD Ryzen Embedded V1000).