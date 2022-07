Tęsknicie za upalnym latem? Acer i x-kom przygotowali ogromne obniżki do nawet 1100 zł, od których zrobi się Wam naprawdę gorąco! W ramach akcji Promo Days od 11 do 13 lipca będzie można ustrzelić bardzo atrakcyjne promocje. Co ważne, każdego dnia do zakupu będą dostępne nowe sprzęty. Wśród nich gamingowe Nitro 50 z procesorem Intel Core i5-11400F, 16 GB pamięci i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 taniej o 850 zł! A to jeszcze nie koniec niespodzianek.

Rusza trzydniowa promocja na sprzęt Acer w sklepach x-kom. Taniej laptopy, komputery, monitory, projektory i peryferia.

Promo Days to trzydniowe święto dla fanów elektroniki komputerowej. Acer i x-kom zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie. W ofercie można się spodziewać między innymi wschodzącej gwiazdy tajwańskiego producenta, czyli Aspire Vero. Laptop, który jest przyjazny środowisku i powstał w znacznej mierze z plastiku pochodzącego z recyklingu. Co więcej, jeśli zależy nam na zmniejszeniu poboru energii, to Aspire Vero posiada specjalny tryb oszczędzania energii, który jednocześnie zmniejsza jego pobór, a z drugiej strony nadal gwarantuje pełną wydajność. Vero to także laptop, który jest częścią akcji edukacyjnej Join the Green Race organizowanej przez Acer Polska. Rabat na wybrany model wyniesie aż 600 zł!

Prawdziwa promocyjna gratka dla każdego

Co jeszcze znajdzie się wśród gorących ofert od Acera i x-kom? Oto szczegółowa lista najciekawszych okazji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie:

Laptopy Nitro 5 – każdy z nich wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX z serii 30, 16 GB RAM, a także wydajne procesory Ryzen 5 lub 7 – największa przecena wyniesie ponad 1000 złotych!

– każdy z nich wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX z serii 30, 16 GB RAM, a także wydajne procesory Ryzen 5 lub 7 – największa przecena wyniesie ponad 1000 złotych! Akcesoria komputerowe - wśród nich między innymi gamingową myszka Predator Cestus 315 (za 99 zł), plecak na 15-calowego laptopa (69 zł) i myszka Nitro Gaming Mouse za zaledwie 49 zł (taniej aż o 50%)!

- wśród nich między innymi gamingową myszka Predator Cestus 315 (za 99 zł), plecak na 15-calowego laptopa (69 zł) i myszka Nitro Gaming Mouse za zaledwie 49 zł (taniej aż o 50%)! 27-calowy monitor Nitro XV2 - oferuje maksymalną rozdzielczość FHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, będzie można kupić o 500 zł taniej. Promocja obejmuje także wybrane monitory z serii XB3 od gamingowej marki Predator.

- oferuje maksymalną rozdzielczość FHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, będzie można kupić o 500 zł taniej. Promocja obejmuje także wybrane monitory z serii XB3 od gamingowej marki Predator. Projektor z serii P1 - jasność aż 4000 lumenów, który może przypaść do gustu miłośnikom filmów i seriali. Jego cena zostanie obniżona o 300 złotych.

- jasność aż 4000 lumenów, który może przypaść do gustu miłośnikom filmów i seriali. Jego cena zostanie obniżona o 300 złotych. Acer Swift 3 - Zgrabny i wydajny laptop z procesorem Intel i5 oraz 16 GB RAMu został przeceniony o 500 złotych.

Warto też wspomnieć, że obniżki w ramach Promo Days obejmą również wybrane modele Aspire 3 i 5 oraz Chromebooka 314. Jest na co polować! Wszystkie oferty będą dostępne w dniach 11-13 lipca na stronie internetowej x-kom pod poniższym linkiem:

Źródło: acer