Promocja na dożywotnie licencje na Microsoft Windows i Microsoft Office w bardzo niskich cenach

Platforma z kluczami scdkey.com przygotowała nową ofertę promocyjną, która pozwala kupić w niższej cenie oprogramowanie do komputera. Wyprzedaż dotyczy systemów operacyjnych Microsoft Windows 10, Windows 11, a także pakietu Office i występuje w różnych wariantach. Przy użyciu kodu promocyjnego, aktywowanego w czasie składania zamówienia, można uzyskać jeszcze 25% zniżki względem regularnej ceny. Warto również pamiętać, że przy zakupie klucza do Windows 10 można otrzymać bezpłatne uaktualnienie do Windows 11.

Na wszystkie programy z poniższej listy, razem z kodem promocyjnym "Pure" otrzymacie 30% zniżki od ceny widocznej na stronie. Kod produktu zostanie wysłany na Twój adres e-mail po dokonaniu zakupu, ale będzie również dostępny w ustawieniach konta w zakładce "Moje zakupione zamówienia". Płatności można dokonać kartami kredytowymi, PayPal, przelewem bankowym i Przelewy24, jednak niektóre z nich nakładają dodatkowe opłaty.

Systemy operacyjne Microsoft Windows

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY - 62 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL KEY - 87 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Home OEM GLOBAL KEY - 58 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Home OEM GLOBAL KEY - 84 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY 2PC - 117 złote (z kodem Pure)

Pakiety biurowe Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Professional Plus Global Key - 107 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Office 2019 Professional Plus Global Key - 190 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Office 2021 Professional Plus Global key - 215 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Student 2019 Key Global Key - 153 złotych (z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Business 2019 Mac Global Key 378 złotych (z kodem Pure)

Zestawy Microsoft Windows & Office

Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus Keys - 157 złotych (z kodem Pure)

Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus Keys - 235 złotych (z kodem Pure)

Visual Studio & SQL Server

Visual Studio 2022 Enterprise Key - 383 zł (z kodem Pure)

SQL Server 2019 Standard 16 Core Key - 639 zł (z kodem Pure)

Proces zamawiania w sklepie scdkey jest bardzo prosty. Po założeniu konta wchodzimy na kartę wybranego produktu, klikamy w przycisk "Kup Teraz" i przechodzimy do koszyka. Następnie wpisujemy "Pure" w polu "Kod promocyjny" i klikamy "Zastosuj". W prawym dolnym rogu powinna pojawić się informacja o przyznanej zniżce. W dalszej kolejności klikamy w "Potwierdź Zamówienie" i przechodzimy dom płatności. Kiedy dokonamy płatności otrzymamy kod produktu widoczny również w zakładce w profilu: "Moje zakupione zamówienia".

Zakupiony kod produktu np.: Windows 10 Home należy aktywować. W tym celu przechodzimy do: Pasek Start - Ustawienia - Aktualizacja i Zabezpieczenia - Aktywacja - Zmień Klucz Produktu. W polu "Wprowadź klucz produktu" wpisujemy kod zakupiony na scdkey i klikamy dalej. Po aktywacji klucza powinien pojawić się następujący komunikat: "System Windows został aktywowany za pomocą licencji cyfrowej powiązanej z Twoim kontem Microsoft".

