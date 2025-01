Procesory Intela mogą być sprzedawane z podmienionym IHS. Pechowy klient kupił Core i7-13700K zamiast Core i9-13900K

Mogłoby się wydawać, że kupując zwykły procesor w popularnym i uznanym sklepie internetowym można być w zasadzie pewnym, że nie będzie z nim później żadnego problemu. Jak się jednak okazuje, nawet przy zakupie takiego komponentu warto mieć oczy szeroko otwarte. Pewien użytkownik forum Reddit opisał właśnie swoją "przygodę" z chipem Intel Core i9-13900K, który w rzeczywistości okazał się nieco wolniejszym Core i7-13700K. Jak to możliwe?

Jak twierdzi pechowy nabywca, wspomniany chip Raptor Lake został nabyty w sklepie Amazon w cenie 585 funtów (nieco poniżej kwoty sugerowanej). Po zainstalowaniu pozornie niewinnie wyglądającego procesora okazało się jednak, że programy diagnostyczne rozpoznają go jako model Core i7-13700K, który pracuje z nieco niższymi taktowaniami i dysponuje mniejszą liczbą rdzeni Efficient. Można się więc domyśleć, że mamy tu do czynienia z oszustwem, a może nawet zwykłą pomyłką. Pytanie jednak, po czyjej stronie leży wina?

Autor wątku niestety nie sprecyzował, czy procesor został zakupiony bezpośrednio od Amazona lub osobnego sprzedawcy. Wydaje się jednak, że w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, bowiem trudno wymagać od pracownika sklepu, by potrafił on rozpoznać chip z podejrzanym IHS, a poza tym nie ma dowodów, by był to fabrycznie nowy chip. Układ najprawdopodobniej pochodził ze zwrotu od skalpera, który był w stanie podmienić odpromiennik ciepła. W przeszłości podobne próby oszustwa zdarzały się już nie raz - nie tylko sięgano po IHS z innych modeli, ale np. stosowano naklejki czy montowano odpromiennik na samej płytce PCB. Tak czy siak, sprawa dobitnie pokazuje nam, że należy być czujnym przy zakupie niektórych komponentów. W razie podobnej sytuacji należy udokumentować fałszerstwo i zgłosić się do obsługi klienta sprzedawcy.

Źródło: VideoCardz, Reddit