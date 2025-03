Prime Gaming - świetny wrześniowy zestaw od Amazona. 28 tytułów, w tym Borderlands 2 i Shadow of the Tomb Raider

Platformy streamingowe rosną jak na drożdżach i teraz naprawdę trzeba się zastanawiać, czego potrzebujemy. Na pewno niezgorszym przykładem na plus byłby Amazon, którego Prime Video opłacany jest tylko raz w roku, do tego jeszcze dysponuje nie lada ofertami dla graczy. Szczególnie warto rozglądać się za darmowymi ofertami w pewnych konkretnych okresach. Teraz na przykład zafundowano prawdziwą ucztę specjalnie na pożegnanie z wakacjami.

We wrześniu w ramach Prime Gaming będzie można dobrać za darmo takie tytuły, jak Borderlands 2, Middle-earth: Shadow of Mordor, GreeedFall: Gold Edition, czy Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

W drugiej połowie roku Prime Gaming nie próżnuje - dobrym dowodem jest na przykład oferta czerwcowo-lipcowa. Teraz jednak zdecydowanie podwyższono stawkę. Już teraz pobierać można 10 pierwszych gier. Pojawia się Borderlands 2, najlepiej oceniana część looter shooterów, oraz Borderlands: The Pre-Sequel - już nieco gorsza, acz wciąż nieschodząca z pewnego poziomu. Mamy też dwie pozycje z uniwersum Władcy Pierścieni - w wydaniu LEGO oraz Middle-earth: Shadow of Mordor. Do tego gra akcji Eternights, GreedFall w edycji Gold - idealnie do nadrobienia przez premierą części drugiej - Indiana Jones w wydaniu LEGO, przygodówka z elementami sumulatora życia Minabo, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition oraz Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition.

Ale to nawet nie połowa nowości. Pozostały jeszcze partie na trzy kolejne okresy. 12 września zawita metroidvania 9 Years of Shadows, co-opowy shooter Arcadegeddon, Cursed to Gold, Golfie, platformówka Hell Pie, roguelike RPG Moonlighter, ciekawa turowa strategia Showgunners i wreszcie Tales from the Borderlands - fenomenalna gra od Telltale Games. Pięć innych gier zostanie udostępnionych 19 września: mała gra logiczna I Love Finding Cats & Pups, symulator Kerbal Space Program, następne LEGO Hobbit, oryginalna fuzja gry logicznej i RPG The Falconeer oraz mały rarytas - Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. I ostatnia piątka na 26 września: sandboksowe RPG Black Desert, kolejna metroidvania Ghost Song, platformowe Giana Sisters: Twisted Dreams, przygodówka Mystery Case Files: Black Crown, z kolei na deser Ynglet, świetnie oceniana platformówka od studia Nifflas.

Borderlands 2 (Epic Games) – dostępne

LEGO The Lord of the Rings (GOG) – dostępne

Middle-earth: Shadow of Mordor – GOTY (GOG) – dostępne

Borderlands: The Pre-Sequel (Epic Games) – dostępne

Eternights (Epic Games) – dostępne

GreedFall: Gold Edition (GOG) – dostępne

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures – dostępne

Minabo – A Walk through Life – dostępne

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Epic Games) – dostępne

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition – dostępne

9 Years of Shadows (GOG) – 12 września

Arcadegeddon (Epic Games) – 12 września

Cursed to Golf (GOG) – 12 września

Golfie – 12 września

Hell Pie (GOG) – 12 września

Moonlighter (GOG) – 12 września

Showgunners (GOG) – 12 września

Tales from the Borderlands (Epic Games) – 12 września

I Love Finding Cats & Pups – Collector’s Edition (Legacy Games) – 19 września

Kerbal Space Program (GOG) – 19 września

LEGO The Hobbit (GOG) – 19 września

The Falconeer (GOG) – 19 września

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (GOG) – 19 września

Black Desert (Pearl Abyss) – 26 września

Ghost Song (GOG) – 26 września

Giana Sisters: Twisted Dreams – 26 września

Mystery Case Files: Black Crown – Collector’s Edition – 26 września

Ynglet – 26 września

Źródło: blog Prime Gaming