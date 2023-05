Prezes NVIDII ostrzega przed dalszą eskalacją wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami

Niedawno pisaliśmy o wykluczeniu firmy Micron z rynku chińskiego. Jest to prawdopodobnie kolejny rozdział wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Państwem Środka. Trudno na razie powiedzieć, jak bardzo konflikt ten będzie eskalował. Pewne jest, że w jakimś stopniu stracą na tym obie strony. Choć amerykańskie sankcje mogą wydawać się słuszne, to przed dalszym zaostrzaniem sytuacji przestrzega Jensen Huang - prezes firmy NVIDIA.

Jensen Huang przestrzega przed eskalowaniem wojny handlowej z Chinami. Prezes NVIDII apeluje też o bardziej przemyślane działania ze strony amerykańskiego rządu. Konflikt z Państwem Środka może bowiem odbić się negatywnie także na firmach ze Stanów Zjednoczonych.

Na rynku chińskim funkcjonuje wiele amerykańskich firm. Zaostrzająca się sytuacja pomiędzy obydwoma krajami zwiększa niepewność rynkową, z którą muszą się one borykać. Wiele wskazuje na to, że ostatnie problemy Microna to jedynie wstęp do dalszych ograniczeń. Ze strony Izby Reprezentantów już pojawiają się głosy, że USA powinny odpowiedzieć na odcięcie amerykańskiej firmy od rynku chińskiego, poprzez nałożenie odpowiednich sankcji na przedsiębiorstwo ChangXin Memory Technologies. Spirala zaczyna się zatem nakręcać i trudno przewidzieć, gdzie będzie granica.

CEO NVIDII - Jensen Huang - udzielił wywiadu dziennikowi Financial Times, w którym stwierdził, że branża technologiczna stoi w obliczu olbrzymiego ryzyka, jeśli napięcie pomiędzy mocarstwami będzie nadal eskalowało. Jak zaznacza, amerykańskie sankcje szkodzą nie tylko Chinom, ale mają także poważny wpływ na przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych. Jest on oczywiście pośredni, ale Huang porównuje to do związanych za plecami rąk. Wypowiedź prezesa NVIDII trzeba odczytywać w odpowiedni sposób. Chiński rynek jest na tyle duży, że jego ignorowanie na dłuższą metę staje się niemożliwe. W rezultacie amerykańskie firmy technologiczne, nie wyłączając samej NVIDII, mogą na wojnie handlowej stracić miliardy dolarów. Warto przypomnieć, że wprowadzone przez USA sankcje obejmują między innymi eksport najbardziej zaawansowanych układów graficznych, przeznaczonych do rozwoju sztucznej inteligencji. Odcięcie amerykańskiej firmy od tak dużego rynku zbytu z pewnością zatem odbije się negatywnie na strukturze jej przychodów.

Huang wezwał też władze do bardziej przemyślanych działań w kwestii wojny handlowej z Chinami. Jak wskazuje, wprowadzane ograniczenia mogą być barierą także dla rozwoju rodzimej produkcji chipów, która jest jednym z priorytetów amerykańskiej administracji. Jeśli na skutek odcięcia od rynku chińskiego spadnie popyt, to zapasy chipów wzrosną i nie będzie racjonalnych przesłanek, by utrzymywać produkcję na pierwotnym poziomie. W rezultacie cały proces odbije się negatywnie nie tylko na Chinach, ale także na gospodarce Stanów Zjednoczonych. Na tego typu konfliktach bardzo rzadko traci tylko jedna strona.

Źródło: TechSpot