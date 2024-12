Powrót do szkoły z firmą iiyama! Sprawdzamy najciekawsze oferty na monitory iiyama ProLite oraz iiyama G-Master

Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a dla wielu rodzin może być to idealna okazja, by sprezentować uczniowi bądź uczennicy nowy monitor, sprawdzający się zarówno do nauki jak również do multimediów czy szeroko pojętej rozrywki. Monitory mają wszechstronne zastosowanie a w dodatku nie potrzebujemy również posiadać komputera stacjonarnego, bowiem monitory bez większych problemów podepniemy również do notebooków. Z okazji nadchodzącego, nowego roku szkolnego, firma iiyama przygotowała szereg bardzo ciekawych promocji, dzięki którym wybrane (ale jednocześnie o dobrych parametrach!) modele wyświetlaczy otrzymamy w naprawdę atrakcyjnych cenach. Sprawdźmy zatem co obecnie oferuje uczniom firma iiyama.

Firma iiyama rusza z atrakcyjną akcją promocyjną na wybrane modele z linii iiyama Prolite oraz iiyama G-Master. Uczniowie poszukujący obecnie nowego monitora do nauki oraz rozrywki mogą liczyć na szeroki wachlarz wyboru. Akcja promocyjna na monitory będzie trwać do końca września 2023 roku.

iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5

Pierwszym proponowanym modelem jest iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5 z dopiskiem Webcam. Dopisek ten oznacza, że urządzenie posiada na wyposażeniu kamerę internetową o rozdzielczości Full HD wraz z wbudowanym mikrofonem. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się, jeśli zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wideorozmów. Jednocześnie oferowana kamera charakteryzuje się lepszą jakością wyświetlanego obrazu w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań spotykanych w laptopach. W przypadku samego monitora możemy liczyć na obecność 24-calowego wyświetlacza IPS o odpowiednio nasyconych barwach (ekran pokrywa niemal pełną przestrzeń barw sRGB). Nie brakuje również takich funkcjonalności jak pivot, gdzie monitor możemy obrócić o 90 stopni w lewo lub prawo. W akcji promocyjnej możecie zakupić iiyamę ProLite XUB2490HSUC-B5 w cenie 699 złotych.

iiyama ProLite XUB2792QSU-W5

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy wybierany sprzęt jest kolorystycznie dostosowany do wnętrza, w którym ma się znajdować. Jeśli przykładowo uczeń wykonuje prace domowe na biurku w jasnym kolorze, dobrze jest dostosować do niego monitor będący w podobnym kolorze. Ciekawym wyborem tutaj okazuje się być model iiyama ProLite XUB2792QSU-W5, którego obudowa jest w białym kolorze. Do tego możemy liczyć na bardzo dobrą specyfikację - połączenie 27-calowego wyświetlacza IPS z rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli gwarantuje ostry i czytelny obraz, co jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze monitora do nauki i pracy. W akcji promocyjnej firmy, monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-W5 kupicie w cenie 899 złotych.

iiyama G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk

Jeśli chcemy połączyć naukę w rozrywką (w końcu każdy potrzebuje chwili czasu również dla siebie i na swoje przyjemności, również uczniowie), to jednym z najlepiej wycenionych obecnie monitorów jest model iiyama G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk. Jest to podstawowa linia monitorów ukierunkowanych również na gry i w tym wypadku można liczyć na 27-calowy wyświetlacz IPS (dzięki czemu użytkownik może liczyć na szerokie kąty widzenia zarówno w pionie jak i poziomie), pokrywający niemal w pełni przestrzeń sRGB, o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wraz ze 75 Hz częstotliwością odświeżania oraz zmniejszonym czasem reakcji. Obecnie w ramach akcji promocyjnej, monitor iiyama G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk kupimy za 789 złotych, co czyni ten wyświetlacz jedną z najbardziej opłacalnych propozycji.

iiyama G-Master G2770QSU-B1 Red Eagle

Przechodzimy płynnie do serii Red Eagle, w której użytkownicy mogą liczyć już na opcje ukierunkowane na uruchamianie gier nie tylko w wyższej rozdzielczości, ale również przy zachowaniu znacznie wyższej częstotliwości odświeżania. Monitor iiyama G-Master G2770QSU-B1 Red Eagle charakteryzuje się prostym, stylowym wyglądem, dzięki czemu będzie się dobrze prezentował praktycznie w każdym wnętrzu. W porównaniu do poprzednio prezentowanego przedstawiciela linii Black Hawk, tutaj już użytkownicy mogą liczyć na znacznie wyższą, bo 165 Hz, częstotliwość odświeżania, jak również obsługę techniki AMD FreeSync Premium, dbającej o utrzymywanie jak najbardziej płynnego obrazu. Obecnie monitor ten otrzymamy w świetnej cenie, wynoszącej 1299 złotych. Warto pamiętać, by przy zakupie wprowadzić również kod promocyjny R0208-310823, który aktywuje niższą cenę w sklepie Media Expert.

iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle

Kolejna propozycja powinna przypaść do gustu osobom, dla których 27 cali to odrobinę za mała powierzchnia i preferują jednak większe rozmiary monitorów. Model iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle, bo o nim mowa, oferuje 31,5" ekran VA, który dodatkowo jest zakrzywiony - promień krzywizny wynosi 1500R. Dzięki krzywiźnie ekranu mamy optyczne wrażenie, jakby cały obraz (a więc nie tylko na środku, ale także po bokach) był bliżej naszych oczu. Rozdzielczość ekranu to 2560 x 1440 pikseli, a częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. W tym wypadku możemy liczyć również na techniki odświeżania AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible, toteż z możliwości wyświetlacza skorzystają posiadacze kart graficznych zarówno od AMD jak również NVIDII. W trwającej akcji promocyjnej firmy, monitor iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle kupimy w rewelacyjnej wręcz cenie 1499 złotych, co czyni tę propozycje wręcz bezkonkurencyjną. Warto pamiętać, by przy zakupie wprowadzić również kod promocyjny R0208-310823, który aktywuje niższą cenę w sklepie Media Expert.

iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 Red Eagle

Ostatni z przecenionych monitorów to propozycja, która charakteryzuje się bardziej rozwiniętą wielozadaniowością. Ultrapanoramiczny wyświetlacz o przekątnej 34 cali pozwoli na uruchomienie kilku okien obok siebie, co może w znaczący sposób wpłynąć (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) na to, w jaki sposób korzystamy z monitora. Możemy np. jednocześnie przeglądać artykuły i obok w innym programie wykonywać notatki lub inne zadania. Na takim ekranie również wiele gier prezentuje się naprawdę fajnie. Monitor iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 Red Eagle jest wyjątkowo wszechstronnym urządzeniem, które świetnie sprawdzi się zarówno jako rozbudowana pomoc w codziennej nauce i pracy, jak również jako swoiste okno do wirtualnych światów w grach wideo. Ultrapanoramiczny monitor iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 Red Eagle w akcji promocyjnej kosztuje obecnie 1697 złotych i jest to jedna z najtańszych propozycji z segmentu ultrawide, oferujących takie parametry obrazu. Warto pamiętać, by przy zakupie wprowadzić również kod promocyjny R0208-310823, który aktywuje niższą cenę w sklepie Media Expert.

Materiał powstał na zlecenie firmy iiyama