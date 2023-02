Pokémon Sleep - nowa gra mobilna z oficjalną prezentacją. Będzie monitorować nasz sen za pomocą kieszonkowych potworów

W ramach wczorajszego oficjalnego Dnia Pokemonów otrzymaliśmy od The Pokémon Company pokaz gry, która była już co prawda zapowiadana w poprzednich latach, ale bez żadnych konkretnych informacji. Jeżeli chodzi o produkcje związane z kieszonkowymi potworami, ostatnio przede wszystkim na chociażby elementach związanych z Pokémon Scarlet i Violet - do których w trakcie tego samego eventu zapowiedziano zresztą DLC. Ale szczególnie ciekawy wydaje się pomysł związany z popularnymi stworkami i... snem.

Po ponad 3 latach wreszcie dowiedzieliśmy się więcej o Pokémon Sleep. Zaplanowana na ten rok aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne iOS i Android pozwoli nam na lepszą kontrolę naszego snu.

Innymi słowy, Pokémon Sleep ma być przyjemnym sposobem na przejęcie większej kontroli nad tym, jak śpimy. Sposób działania aplikacji jest dosyć pomysłowy. Tuż przed zaśnięciem musimy ją uruchomić, co pozwoli sporządzić odpowiedni raport na temat naszego snu. Są trzy typy interpretacji: dozing, snoozing i slumbering. W zależności od dobranej kategorii wokół nas będą się gromadzić konkretne kieszonkowe potwory. W ramach dodatkowej atrakcji po drodze możemy odkrywać różne "style spania" konkretnych Pokémonów i gromadzić o tym wiedzę.

Aplikacja działać będzie za pośrednictwem Pokémon Go Plus +. To właśnie ona musi zostać uruchomiona przed snem. Dodatkowo pozwala wygenerować głos Pikachu, który może nas budzić lub usypiać. Dalsze szczegóły związane z Pokémon Sleep - na czele z ceną takiego sprzętu - zapewne pojawią się w ciągu najbliższych miesięcy, gdy będziemy już bliżej premiery. Końcówka 2023 roku naznaczona zostanie także wspomnianymi rozszerzeniami Pokémon Scarlet i Pokémon Violet. Planowane na jesień The Teal Mask oraz zimowe The Indigo Disk dadzą nam możliwość opuszczenia rejony Paldei i odkrycia zupełnie nowych terenów.

Źródło: Pokémon