Piękna Galaktyka Sombrero ukazana oczami teleskopu Jamesa Webba. NASA udostępniła kapitalne zdjęcie

Czytelnicy portalu PurePC wiedzą już, że według szacunkowych danych istnieje od 100 miliardów do 1 biliona galaktyk - w tzw. Widzialnym Wszechświecie, czyli fragmencie całego kosmosu. Jedną z nich jest Galaktyka Sombrero, znana również pod nazwą Messier 104. Odkrył ją francuski astronom Pierre Méchain w 1781 roku. Mamy do czynienia z galaktyką spiralną, która znajduje się w gwiazdozbiorze Panny. Możemy się jej przyjrzeć pod trochę innym kątem dzięki teleskopowi Webba.

NASA podzieliła się kolejnym zdjęciem Galaktyki Sombrero - tym razem cała kompozycja została przechwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Dzięki niemu możemy spojrzeć na tę galaktykę z innej perspektywy.



Kompozycja z teleskopu Hubble'a (światło widzialne)

Galaktyka spiralna Sombrero jest oddalona od Ziemi o jakieś 30 mln lat świetlnych. Jej nazwa wzięła się z jej wyglądu, który przypomina tradycyjny kapelusz noszony przez Meksykanów. W środku znajduje się aktywne jądro galaktyczne, co oznacza, że ma w sobie czarną dziurę, która pochłania otaczającą ją materię. Co ciekawe, w tym wypadku czarna dziura ma masę 9 mld Słońc. Z kolei masa całej Galaktyki Sombrero to 800 mld Słońc (jedno ma masę 1,9884 kwintyliona kilogramów). Poniższe zdjęcie ukazuje kompozycję składającą się z kilku ujęć z teleskopu Jamesa Webba, które wykonano przy pomocy instrumentu obrazowania MIRI (ang. Mid-Infrared Instrument; średnia podczerwień).

Kompozycja z teleskopu Jamesa Webba (średnia podczerwień)

Widoczne pasma pyłu, które tworzą spiralną strukturę galaktyki to miejsca, w których powstają gwiazdy. Jednak w naszej Drodze Mlecznej powstaje ich dwukrotnie więcej w ciągu roku (ok. dwie masy Słońca). Wiemy również, że w Galaktyce Sombrero jest mniej więcej 2000 gromad kulistych, czyli grup zawierających naprawdę wiele gwiazd (od 100 tys. do 1 mln), które są związane ze sobą grawitacyjnie. Są one cennym obiektem badań ze względu na to, że mają ten sam wiek, ale różne masy i inne właściwości. Na poniższym wideo możemy zobaczyć omawianą galaktykę oczami trzech różnych teleskopów: Spitzera, Hubble'a oraz Jamesa Webba. Co tu dużo mówić: Galaktyka Sombrero jest kolejnym arcydziełem w naszym niesamowitym wszechświecie.

Źródło: NASA, Wikipedia