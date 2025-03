PC Extreme - magazyn o retro grach i komputerach. Można już zamawiać. Powrót do przeszłości z małym wkładem PurePC

PC Extreme to kolejne wydanie specjalne miesięcznika PSX Extreme, które poświęcone będzie najważniejszym wydarzeniom, technologiom i oczywiście kultowym grom komputerowym. Wcześniej na podobnej zasadzie ukazały się Amiga Extreme, Arcade Extreme i PS3 Extreme. Wybór pecetów jako następnego tematu wydawał się zatem oczywisty, zwłaszcza że platforma posiada niezwykle bogatą historię. Cegiełkę do zawartości numeru specjalnego dołożyło również PurePC.

Jeśli jesteście spragnieni zapachu farby drukarskiej i papieru, a jednocześnie gotowi na sentymentalną podróż do przeszłości, sprawdźcie magazyn PC Extreme. Będzie wypakowany ciekawymi treściami, natomiast wkładkę dostarczyło także PurePC, a dokładniej niżej podpisany - Sebastian Oktaba.

Wkładka mojego skromnego autorstwa poświęcona została historii układów graficznych, kluczowych technologii i ogólnej ewolucji gier komputerowych. Pierwotnie materiał miał obejmować 8-16 tysięcy znaków, finalna wersja zawierała 42 tysiące, natomiast miejsca w wydaniu starczyło dla około 30 tysięcy. Jednak szczerze powiedziawszy, żeby wyczerpać temat potrzebowałbym przynajmniej 100,000 znaków. Wybaczcie zatem skróconą formę, może następnym razem objętość magazynu zostanie potrojona :) Oprócz tego przeczytacie jeszcze o IBM PC, polskim gamedevie plus ponad 70 soczystych recenzji gier z epoki MS-DOS uzupełnionych o hity z późniejszych lat. Moim zdaniem fajna inicjatywa, którą warto wspierać.

Redaktorem prowadzącym wydania jest Bartek „Voyager” Dramczyk, którego możecie kojarzyć z materiałów retro publikowanych swego czasu na łamach PurePC. Nie zabrakło także tekstów od weteranów w postaci chociażby Sir Haszaka czy Borka, wspieranych przez licznych branżowych specjalistów związanych z różnymi dziedzinami. Przedsprzedaż PC Extreme w promocyjnej cenie 29,99 zł potrwa do 9 marca. Od 10 marca regularna cena będzie wynosić 34,99 zł. Wysyłka zamówionych egzemplarzy zaplanowana jest najpóźniej do 20 marca. Do wyboru czekają widoczne powyżej okładki z Diablo, Doom, Quake, Duke Nukem 3D, Fallout lub Tomb Raider.

Źródło: PurePC