Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela spodziewa się, że niedobory układów scalonych potrwają aż do 2024 roku

Temat problemu z dostępnością układów scalonych prześladuje nas już od ładnych kilkunastu miesięcy. Choć wydaje się, że najgorsze już za nami, to jednak niektóre najbardziej wpływowe osoby w branży są dalekie od wygłaszania pozytywnie brzmiących predykcji. W najnowszych wywiadzie dla CNBC, dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, przedstawił właśnie pierwszą prognozę w sprawie niedoborów chipów na najbliższe lata. Liczyliśmy, że problem został już rozwiązany, jednak CEO spodziewa się teraz, że problemy z dostępnością półprzewodników będą trwać aż do 2024 roku. Trzeba przyznać, że brzmi to dosyć zaskakująco po tym, co usłyszeliśmy w ostatnich miesiącach od przedstawicieli innych firm...

Wg Pata Gelsingera, ogólny niedobór półprzewodników będzie teraz trwał aż do 2024 roku. Komentarze CEO Intela są więc sprzeczne z dotychczasowymi wypowiedziami CEO AMD z września ubiegłego roku.

Pomimo ogólnie dobrej dostępności komponentów PC, okazuje się, że niedobory dotykają teraz produkcję i wyposażenie fabryczne. Jak mówi lider Intela, "jest to jeden z powodów, dla których uważamy, że ogólny niedobór półprzewodników będzie teraz trwał aż do 2024 roku, choć nasze wcześniejsze szacunki wskazywały na koniec problemów w 2023 roku". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odkąd Pat Gelsinger objął stanowisko CEO Intela, firma poczyniła wiele inwestycji dotyczących swoich planów produkcyjnych. Mowa tu np. o fabrykach zdolnych wytwarzać procesory w nowych procesach technologicznych.

Co więcej, Pat Gelsinger w wypowiedzi dla serwisu Bloomberg przyznał: "Czujemy, że jesteśmy w lepszej pozycji niż większość. To przez połączenie naszych wewnętrznych zdolności i wpływu możliwości produkcyjnych — jesteśmy po prostu lepiej przygotowani i jest to część przewagi strukturalnej, jaką ma Intel”. Co ciekawe, komentarze CEO Intela są sprzeczne z dotychczasowymi wypowiedziami CEO AMD z września ubiegłego roku. Dr Lisa Su twierdziła, że problemy z ​​niedoborami układów powinny zmniejszyć się już w drugiej połowie 2022 roku. Wygląda na to, że szefowie obu gigantów mają odmienny pogląd na sprawę, inną wewnętrzną sytuację w firmie lub po prostu ktoś nie mówi całej prawdy.

