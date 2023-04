Park Beyond - niekonwencjonalny symulator budowania parku rozrywki zapowiedziany. Bandai Namco podało datę premiery

Gry ekonomiczne z odrobiną strategii pojawiają się ostatnimi czasy dość regularnie. Od standardowych pozycji po te nieco mniej, jak popularne gry z serii Two Point. Zdecydowanie bliżej tych drugich znajduje się świeżo zapowiedziany projekt od wydawcy Bandai Namco oraz Limbic Entertainment. Twórcy takich gier jak Tropico 6, Dungeon Empire czy Might & Magic: Heroes VII szykują dość nietypowy symulator tworzenia lunaparku. I wiadomo już, kiedy się pojawi.

Już 16 czerwca tworzony przez niemieckie Limbic Entertainment symulator budowania parku rozrywki Park Beyond trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Park Beyond zostało zapowiedziane jeszcze w trakcie Gamescomu 2021. Wchodzimy w skórę architekta, który chce stworzyć własny park rozrywki. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do lwiej części gier tego typu Limbic Entertainment wprowadza znacznie luźniejsze zasady - i to ujmując rzecz delikatnie. Oczywiście otrzymamy możliwość tworzenia bardziej przyziemnych projektów, ale ewidentnie głównym celem twórców jest umożliwienie graczom popuszczenia wodzy fantazji. Poza datą premiery, pojawiły się także szczegółowe materiały.

Gra daje nam masę narzędzi pozwalających wykreować szalony lunapark, w którym niemal wszystko jest możliwe. Jeżeli mamy chęć stworzyć rollercoaster z trasą ustawioną pod niemożliwymi kątami - nie ma problemu. Jeśli z kolei przeszkadza nam jakiś element terenu i chcemy go wyrównać lub nawet przekształcić w coś innego, również pojawi się taka opcja. A to tylko wierzchołek góry lodowej. W skład wchodzi między innymi kampania fabularna, a także tryb sandboksowy, gdzie możemy na starcie ustawić nielimitowane fundusze i po prostu szaleć do woli. Poza tym oczywiście musimy dobrać odpowiedni zespół ludzi.

Źródło: Youtube