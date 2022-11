Pantherise Venom II - test niedrogiej myszki dla graczy Minecrafta. Gryzoń stworzony do Jitter Clicka, Butterfly Clicka i Drag Clicka

Pantherise to seria gamingowych produktów przygotowana przez markę Fantech. Fantech zadomowił się już w ponad stu krajach, w tym w Polsce, ale trzeba uczciwie przyznać, że nie jest to u nas marka szczególnie rozpoznawalna. Być może już wkrótce się to zmieni. Wszystko zależy naturalnie od jakości przygotowywanych przez Fantech produktów, a przy tym - od odpowiednio ustalonej ceny. Tak się składa, że testowane dziś myszki Pantherise Venom II zdecydowanie kuszą ceną. Wszystkie trzy (nawet wersja bezprzewodowa!) wyceniono bowiem na zaledwie 99 złotych. Zostało nam więc sprawdzić, jak się spisują i czego dokładnie możemy po nich oczekiwać.

Autor: Ewelina Stój

Zanim zabierzemy się za testy gryzoni Pantherise Venom II w trzech wersjach (przewodowa, bezprzewodowa i przewodowa Edycja Limitowana), poświęćmy jeszcze chwilę samej marce Fantech, która założona została w Indonezji w 2009 roku przez trzech braci. Warto wspomnieć chociażby o tym, że marka ta skupia się na dostarczaniu produktów gamingowych (także dla młodszych graczy), jak i produktów stricte esportowych. Co więcej, Fantech bywał także sponsorem wielu azjatyckich, esportowych zespołów. Nic więc dziwnego, że sporo sprzętów producenta zostało przygotowanych we współpracy z zawodowcami. Podobną historią cechuje się bohaterka dzisiejszego artykułu, a więc mysz Pantherise Venom II, w powstaniu której pomagało polskie środowisko graczy Minecrafta.

W powstawaniu myszki Pantherise Venom II pomagali sami przedstawiciele polskiej sceny Minecrafta. Oznacza to, że po gryzoniu możemy oczekiwać rozwiązań, które ułatwiają i uprzyjemniają rozgrywkę w tej popularnej grze.

Jak już wspomniałam, na nasz redakcyjny warsztat trafiły trzy modele z serii Venom II - wersja przewodowa, bezprzewodowa oraz przewodowa Edycja Limitowana. Tak naprawdę tylko ta ostatnia (głównie ze względu na swoje opakowanie) zdradza, że mamy do czynienia z myszką celowaną w Minecraft. Jednak którego z tych modeli byśmy nie nabyli, możemy oczekiwać identycznej funkcjonalności we wspomnianej grze. Jakiej dokładnie? Otóż producent zapewnia przede wszystkim o możliwości osiągnięcia bardzo dużej ilości CPS-ów podczas długich Drag Clicków oraz o łatwym wykonywaniu efektywnych Jitter Clicków oraz Butterfly'ów. Nie martw się, jeśli te określenia niczego Ci nie mówią. Wyjaśnimy je bowiem pokrótce na kolejnych stronach. Wierzymy jednak, że skoro wszedłeś już w ten materiał, to terminy te nie są Ci obce.

Pantherise Venom II,

Pantherise Venom II Limited Edition Pantherise Venom II Wireless Przeznaczenie Gry z naciskiem na Minecraft Łączność Przewodowa USB Bezprzewodowa 2.4 GHz Czas pracy na baterii Nie dotyczy min. 40 godzin Sensor Optyczny, 20G, 60 IPS PixArt PAW 3220, 10G, 30 IPS Zakres DPI 200 - 12800 DPI 800 - 4000 DPI Przełączniki Huano (20 mln) Liczba przycisków 6 Przyciski programowalne 6 - Przycisk Sniper Nie Podświetlenie Tak Częstotliwość raportowania 1000 Hz 500 Hz Obciążniki Nie Oprogramowanie Tak Nie Wymiary 130 x 78 x 38 mm 130 x 78 x 38 mm Waga 84 gramy 96 gramów Sugerowana cena 99 zł

Rzut okiem na powyższą tabelę ze specyfikacją obu myszy nie pozostawia złudzeń - mamy do czynienia z gryzoniami, które celowane są w konkretnego użytkownika. Użytkownika, który chce mieć mysz, dzięki której granie w Minecrafta będzie przyjemniejsze i bardziej efektywne, a także mysz, która nie kosztuje fortuny. Nie uświadczymy tu więc ani topowych czujników pokroju PixArta PMW 3389, ani też przełączników marki Omron, które oferują żywotność do 80 mln. kliknięć. Mimo wszystko w specyfikacji przewijają nam się znane marki takie jak Huano czy wspomniany już PixArt (choć z sensorem mniej zaawansowanym). Teoretycznie, jeszcze bez podjęcia jakichkolwiek testów, specyfikacja stricte minecraftowej myszy przy tej cenie wygląda po prostu optymalnie. A teraz sprawdźmy, jak wszystko to spisuje się w praktyce.