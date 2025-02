Orange Pi Neo - pierwszy handheld, który zaoferuje Linuxa Manjaro. ASUS ROG Ally ma nowego rywala z układem AMD Ryzen 7 7840U

Doczekaliśmy się dość nieoczekiwanego ruchu ze strony Orange Pi, a więc firmy, która znana jest z produkcji komputerów jednopłytkowych (SBC). Tym razem chińskie przedsiębiorstwo chce spróbować swoich sił w segmencie handheldów do gier. Pierwszym produktem będzie tytułowy Orange Pi Neo, który wyróżnia się tym, że będzie funkcjonował w oparciu o jedną z dystrybucji Linuxa, a mianowicie Manjaro. Tak więc zapowiada się ciekawie, choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów.

W roku 2024 pojawi się kilka nowych handheldów do gier, a jednym z nich ma szansę być Orange Pi Neo. Zaprezentowane właśnie urządzenie może się pochwalić obecnością systemu Linux Manjaro i wydajnymi podzespołami.

Do tej pory jedna marka odważyła się na zapowiedź handhelda z innym systemem niż Windows, natomiast dość szybko wycofała się z tej decyzji. Na rynku dominują obecnie urządzenia z systemem od Microsoftu, więc jakakolwiek konkurencja w tym aspekcie jest bardziej niż wskazana. Orange Pi Neo może przełamać ten trend, ponieważ zaoferuje nam wspomnianą dystrybucję Linuxa o nazwie Manjaro. Dotychczas w kontekście alternatywnych systemów dla handheldów dostępny był np. HoloISO (nieco zmodyfikowana wersja SteamOS). Samo urządzenie będzie się charakteryzować podobną wydajnością, co obecny w sprzedaży ASUS ROG Ally, czy też Lenovo Legion Go. Na dodatek możemy liczyć na nawet 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 i maksymalnie 2 TB nośnik SSD.

Orange Pi Neo Procesor AMD Ryzen 7 7840U (APU Phoenix, TSMC N4)

8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) - Zen 4 Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU) - RDNA 3 Pamięć RAM 16/32 GB LPDDR5 (7500 MHz) Nośnik danych od 512 GB do 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) Wyświetlacz 7" 1920 x 1200 px (16:10)

120 Hz, 500 nitów Łączność Wi-Fi (?), BT 5.3 Złącza, porty i sloty 2 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Wymiary i waga 259 x107 x 19,9 mm / ? Akumulator 50 Wh, 3S1P / 65 W System operacyjny Linux Manjaro Głośniki 2 x 1 W

Na froncie znalazł się 7-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, 120-hercowym odświeżaniu i jasności szczytowej na poziomie 500 nitów (nie podano, czy mamy do czynienia z panelem IPS, choć prawdopodobnie tak właśnie jest). Na plus można zaliczyć obecność gniazda Audio-Jack 3,5 mm, a także zasilacz o mocy 65 W. Dużą wagę przyłożono także do aspektu chłodzenia oraz jakości gałek analogowych (czujniki z efektem Halla). Nie znamy jednak istotnych szczegółów, które dotyczą przewidywanej daty premiery i ceny. Natomiast można oczekiwać, że będzie ona dość atrakcyjna, zważywszy na aktualną ofertę chińskiej firmy.

Źródło: Manjaro