AYANEO NEXT LITE - handheld jednak bez HoloISO na pokładzie. Producent zamiast niego zaoferuje Windowsa 11

Jednym z ciekawiej zapowiadających się handheldów do gier w ciągu ostatnich dni był tytułowy AYANEO NEXT LITE. Producent od samego początku promował to urządzenie jako konkurencję dla Steam Decka, gdyż sprzęt miał pracować pod kontrolą systemu HoloISO, który jest bezpośrednio oparty na SteamOS 3. Na rynku większość podobnych konstrukcji korzysta z oprogramowania od Microsoftu, więc była to miła odmiana. Plany AYANEO zmieniły się jednak diametralnie.

AYANEO NEXT LITE to handheld do gier, który miał oferować system HoloISO, a więc rozwiązanie zbliżone do SteamOS. Producent postanowił ostatecznie zmienić swoje plany, więc na pokładzie znajdzie się Microsoft Windows 11.

Taki obrót zdarzeń nie był zbyt oczekiwany, choć twórcy tłumaczą swoją decyzję tym, że gracze preferują system od Microsoftu, gdyż właśnie takie komentarze były kierowane w ich stronę. Mamy więc do czynienia z następnym handheldem na rynku, który popłynie z prądem i stanie się po prostu kolejnym urządzeniem z tego segmentu. Na plus można zaliczyć fakt, że cena startowa, a więc 299 dolarów, nie uległa zmianie. Producent zaoferuje użytkownikom system HoloISO, który jest specjalnie dostrojony dla omawianego urządzenia, ale trzeba będzie zainstalować go samemu. Natomiast fakt, że preinstalowanym systemem będzie jednak Windows 11, może skutecznie odwrócić uwagę od (być może) udanej alternatywy. Nie każdy gracz będzie miał chęci lub umiejętności, aby zmienić system.

#AYANEO NEXT LITE Benefits Upgrade Announcement#AYANEO NEXT LITE #Handheld has officially started email subscriptions with prices starting at $299. We invite players to visit the official website for more information.https://t.co/sBx0hgw6cY pic.twitter.com/3kb6bpezSO — AYANEO (@AYANEO__) January 25, 2024

AYANEO NEXT LITE będzie do kupienia w dwóch wariantach, które obejmują układy od AMD z rodziny Renoir. Słabszy procesor będzie występował w konfiguracji 16 GB RAM i 128 GB nośnika SSD. Natomiast mocniejszy układ zostanie wsparty także przez 16 GB RAM, jednak będziemy mogli liczyć na 512 GB nośnik SSD. Wyświetlacz to z kolei 7-calowy panel IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli. Konstrukcja zawiera aż trzy złącza USB typu C oraz jedno gniazdo Audio-Jack 3,5 mm. Oczywiście nie zabrakło łączności Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Nie wiadomo dokładnie, kiedy urządzenie trafi do sprzedaży, choć można oczekiwać, że nastąpi to już niebawem.

AYANEO NEXT LITE Procesor AMD Ryzen 5 4500U (TSMC 7 nm FinFET)

6C/6T (2,3 - 4,0 GHz)

AMD Ryzen 7 4800U (TSMC 7 nm FinFET)

8C/16T (1,8 - 4,2 GHz) Układ graficzny AMD Radeon Graphics 384SP (6 CU)

AMD Radeon RX Vega 8 (8 CU) Pamięć RAM 16 GB LPDDR4X (4266 MHz) Nośnik danych 128 / 512 GB M.2 2280 PCIe 3.0

Wsparcie dla 8 TB nośników Wyświetlacz 7" 1280 x 800 px, IPS

72% NTSC, 500 nitów Złącza, porty i sloty 1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x USB 3.2 Gen2 typu C Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Akumulator 47 Wh Wymiary i waga 267 x 112 x 22 mm / 720 g System Microsoft Windows 11 Home Edition Cena od 299 dolarów

Źródło: X @AYANEO__