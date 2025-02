OPPO Find N5 - cieńszego składanego smartfona nie znajdziesz. Snapdragon 8 Elite, ekrany LTPO AMOLED i Wi-Fi 7

OPPO oficjalnie zaprezentowało najcieńszego składanego smartfona na świecie. Urządzenie po złożeniu jest tylko nieco grubsze od klasycznego smartfona, takiego jak Samsung Galaxy S25 Ultra (8,2 mm), a zarazem o wiele cieńsze od modeli ze swojego segmentu (np. Samsunga Galaxy Z Folda6: 12,1 vs 8,93 mm). Ponadto wyposażone jest we flagowy chip od Qualcomma, świetne ekrany, tytanowy zawias... i tak można by wymieniać. Niestety, smartfon nie będzie dostępny w Europie.

OPPO Find N5 to jeden z ciekawszych składanych smartfonów, jaki pojawił się na rynku. Oferuje niezwykle smukłą konstrukcję, świetne podzespoły i... nie będzie dostępny w Europie. Mimo wszystko można się mu bliżej przyjrzeć.

Pod względem smukłości po złożeniu OPPO Find N5 jest całkiem imponujący, gdyż udało mu się przebić grubość modelu Honor Magic V3 (9,2 mm). Na pokładzie znalazł się Snapdragon 8 Elite, który będzie mógł skorzystać nawet z 16 GB pamięci RAM, a samej pamięci na dane może być aż 1 TB. Zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny ekran prezentują się bardzo dobrze. To samo można powiedzieć o modułach łączności bezprzewodowej, pojemnym akumulatorze z opcją szybkiego ładowania, a także o zestawie aparatów. Zarazem smartfon może skorzystać z tytanowego zawiasu, więc powinien być całkiem trwały pod tym względem.

OPPO Find N5 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

5 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M Układ graficzny Adreno 830 (1100 MHz) Pamięć RAM 12, 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Ekran wewnętrzny 8,12" 2480 x 2248 px, LTPO AMOLED, 1-120 Hz

600 nitów (typowo), 2100 nitów (1% APL)

100% DCI-P3, 100% sRGB, 10-bit, HDR10+ Ekran zewnętrzny 6,62" 2616 x 1140 px, LTPO AMOLED, 1-120 Hz

600 nitów (typowo), 2450 nitów (1% APL)

100% DCI-P3, 100% sRGB, 10-bit, HDR10+ Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1C + B2a), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), A-GNSS Porty, złącza i sloty USB 3.1 Gen 2 typu C

Nano-SIM / Nano-USIM + eSIM Aparat przedni Wewnątrz: 8 MP (f/2.4, 91 stopni)

Na zewnątrz: 8 MP (f/2.4, 91 stopni) Aparaty z tyłu 50 MP (f/2.7, AF, OIS)

50 MP (f/2.2, 116 stopni, OIS)

8 MP (f/1.8, 89 stopni, AF, EIS, OIS) Możliwości wideo (tył) 4K przy 60 FPS

1080p przy 240 FPS

720p przy 480 FPS Możliwości wideo (przód) 4K przy 30 FPS Akumulator 5600 mAh Moc ładowania Przewodowo: 80 W SUPERVOOC

Bezprzewodowo: 50 W AIRVOOC Norma odporności IPX9 System operacyjny ColorOS 15.0.1 Wymiary Złożony: 160,87 x 74,42 x 8,93 mm

Rozłożony: 160,87 x 146,58 x 4,21 mm Waga 229 g Ceny 12/256 GB - 8999 CNY

16/512 GB - 9999 CNY

16 GB / 1 TB - 10999 CNY

Oczywiście na pokładzie nie zabraknie opcji związanych z AI. Przydatna wydaje się możliwość połączenia z komputerami Apple Mac, smartfonami Apple iPhone i tabletami Apple iPad (transfer plików), a nawet przejęcia nad tymi pierwszymi zdalnej kontroli (aplikacja O+ Connect). Urządzenie jest ciekawe pod wieloma względami, ale jak zostało już wspomniane na wstępie, nie mamy co liczyć na premierę w naszym kraju. W zamian za to 24 lutego 2025 roku możemy liczyć na przedstawienie serii smartfonów OPPO Reno13, która zadebiutuje w Europie.

Źródło: OPPO, GSMArena, Notebookcheck, ComputerBase