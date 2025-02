OpenAI prezentuje GPT-4.5. Największy model AI już dostępny dla subskrybentów ChatGPT Pro. Większa wiedza i naturalne rozmowy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma OpenAI zaprezentowała nowy duży model językowy o nazwie GPT-4.5, który jest już dostępny do przetestowania dla niektórych użytkowników usługi ChatGPT. Nowość nie jest taka jak poprzednicy. Model nie będzie mógł bowiem dłużej zastanowić się nad udzieleniem odpowiedzi, ale konwersacja z nim ma być naturalniejsza, a zakres wiedzy dużo większy. Ponadto oczekuje się, że nie będzie mieć tylu halucynacji, co jego bracia.

OpenAI oficjalnie wprowadziło model GPT-4.5, który jest "największym, a przy tym najlepszym modelem do rozmów, jaki powstał do tej pory" - według firmy. Nowość ma szerszy zakres wiedzy i ma lepiej rozumieć intencje użytkownika, a konwersacja z nim powinna być naturalniejsza.



Rozmowa z GPT-4.5 powinna być płynniejsza i zwięźlejsza niż z poprzednimi modelami od OpenAI. Nowość wyróżnia się dużo lepszym zrozumieniem świata i ma się sprawdzić jako pomoc w programowaniu, rozwiązywaniu problemów, czy też w pisaniu. Skłonność do halucynacji ma być przy tym mniejsza od innych modeli, takich jak OpenAI o1 i o3-mini, czy też GPT-4o. Do treningu GPT-4.5 posłużono się superkomputerami wchodzącymi w skład platformy Microsoft Azure AI. Może on wyszukiwać informacje w Internecie, obsługuje przesyłanie plików i tryb kanwy, ale nie wspiera opcji multimodalnych (np. trybu głosowego i wideo). W poniższym materiale znajdziemy omówienie modelu przez pracowników, a TUTAJ jest wersja tekstowa.

Aktualnie model GPT-4.5 dostępny jest w formie badawczej wersji poglądowej (research preview) dla osób, które subskrybują plan ChatGPT Pro (200 dolarów miesięcznie). Jako że mamy do czynienia z największym modelem od OpenAI, który wymaga sporych zasobów do działania, to dostęp przez interfejs API nie będzie należeć do tanich. Ba, jest naprawdę drogo, o czym możemy się przekonać na jednej z poniższych grafik (75 dolarów za milion wejściowych tokenów i 150 dolarów za milion wyjściowych; dla GPT-4o jest to analogicznie 2,5 oraz 10 dolarów, więc skok jest gigantyczny). W przypadku planu ChatGPT Plus i Team nowy model powinien być dostępny w przyszłym tygodniu (od 3 marca 2025 roku), a dla ChatGPT Enterprise i Edu w następującym po nim tygodniu.

