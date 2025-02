Copilot za darmo i bez limitów dla wszystkich. Microsoft usunął ograniczenia z dwóch funkcji. Bezpłatny dostęp do OpenAI o1

Wiele firm z branży technologicznej oferuje dziś dostęp do chatbotów, które opierają się na dużych modelach językowych. I tak firma Google daje możliwość skorzystania z Gemini, OpenAI z ChatGPT, a Anthropic z modeli Claude. Są też giganci, którzy korzystają z rozwiązań od innych: Amazon wykorzystuje wspomniane modele Claude (Alexa), z kolei Microsoft daje dostęp do modeli od OpenAI przez usługę Copilot. Ta ostatnia właśnie poszerzyła swoje darmowe możliwości.

Microsoft postanowił, że usługa Copilot będzie oferowała od teraz więcej dla wszystkich użytkowników. Każdy może skorzystać z nielimitowanego dostępu do funkcji dłuższego myślenia oraz trybu głosowego - i to zupełnie bez opłat.

Z usługą Copilot spotkała się zapewne spora część ludzi i to nawet niekoniecznie zaznajomionych z technologią, gdyż została ona zintegrowana z systemem Windows 11 (oprogramowanie od Microsoftu w styczniu 2025 roku miało udział rynkowy na poziomie niespełna 72%, z czego sam Windows 11 stanowił w tym okresie 36,65% - według Statcounter). Ten wirtualny asystent zaoferuje teraz o wiele więcej dla użytkowników, którzy nie opłacają żadnej subskrypcji. Wszyscy mogą bowiem korzystać ze wspomnianego trybu głosowego (Voice) oraz dłuższego myślenia (Think Deeper - oparte na modelu OpenAI o1) całkowicie za darmo i to bez żadnych limitów.

W przypadku trybu głosowego otrzymujemy dostęp do czterech głosów: dwóch żeńskich (Meadow, Grove) i dwóch męskich (Canyon, Wave). Muszę przyznać, że w języku polskim brzmią one dość specyficznie - ma się wrażenie, jak gdyby osoba z USA zaczęła się uczyć polskiego, ale został jej rodzimy akcent. Natomiast co do opcji dłuższego myślenia - nie zyskamy dostępu do całego procesu, gdyż po jakimś czasie od razu wyświetlony zostanie ostateczny rezultat rozważań. Jeśli chcemy skorzystać z omawianej w tym materiale usługi, to możemy udać się POD TEN ADRES.

Źródło: Microsoft, WCCFTech