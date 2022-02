OnePlus Nord CE 2 5G już oficjalnie. Nowy przedstawiciel średniej półki cenowej zmierza do Europy

OnePlus zaprezentował kolejny smartfon ze średniopółkowej serii Nord. OnePlus Nord CE 2 5G, bo tak nazwano model, ma przed sobą trudne zadanie. Zaskarbienie sobie sympatii klientów celujący w sprzęt kosztujący poniżej 2 tys. złotych, nie będzie łatwe. Rzeczony segment wypełniają całkiem udane urządzenia, takie jak wydajna Motorola moto g200, opłacalny realme 9 Pro+ czy cieszący się popularnością Xiaomi 11 Lite 5G NE. Niemniej, wiele zależy od tego, jak naprawdę będzie sprawował się sprzęt w codziennym użytkowaniu. To ocenimy dopiero podczas testów. Teraz możemy skupić się na specyfikacji technicznej oraz stylistyce zastosowanej w tytułowym smartfonie. Wspomniane cechy dają nam całkiem dobry pogląd na urządzenie.

OnePlus Nord CE 2 5G został oficjalnie zapowiedziany przez producenta. Wśród najważniejszych cech nie zabrakło ekranu Fluid AMOLED, Soc MediaTek Dimensity 900 oraz slotu na kartę pamięci.

Zacznijmy od początku. OnePlus Nord CE 2 5G zaoferuje 6,43-calowy panel Fluid AMOLED, wyświetlający obraz w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Przy wykorzystaniu proporcji 20:9, otrzymujemy więc zagęszczenie pikseli na poziomie 409 ppi. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz, co jest optymalną wartością. Nie każdy potrzebuje 120 lub 144 Hz, natomiast 60 Hz w urządzeniach ze średniej półki cenowej nie zawsze wygląda dobrze. Ekran chroniony jest warstwą chemicznie hartowanego „szkła” Corning Gorilla Glass 5. generacji. Wydajność zapewnią system MediaTek Dimensity 900, GPU Mali-G68 MC4, 8 GB LPDDR4X RAM oraz 128 GB pamięci na dane UFS 2.2. Szkoda, że producent nie zastosował technologii UFS 3.1, ale gdzieś musiały znaleźć się oszczędności.

Rozczarowało mnie również to, że sprzęt otrzymuje na starcie Androida 11 z OxygenOS. Na dwunastkę przyjdzie poczekać nawet kilka miesięcy. Wbudowany akumulator składający się z dwóch ogniw po 2250 mAh o łącznym nominale 4500 mAh możemy ładować mocą 65 W przy użyciu SuperVOOC. Tylny moduł fotograficzny składa się z 64 MP szerokiego kąta, 8 MP ultraszerokiego kąta oraz 2 MP aparatu do zdjęć makro. Całość wspiera dioda doświetlająca. Na froncie umieszczono 16 MP kamerkę do selfie. Nie zabrakło tu również NFC, WiFi 6 Bluetooth 5.2, gniazda słuchawkowego, slotu na kartę pamięci oraz czytnika linii papilarnych w ekranie. Cena wersji bazowej to 365 euro (w bezpośrednim przeliczeniu – 1650 zł). Pozostaje nam czekać na polski debiut rynkowy.

OnePlus Nord CE 2 5G OnePlus Nord CE 5G Procesor MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 750G Ekran 6,43-calowy Fluid AMOLED

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 6,34-calowy Fluid AMOLED

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 RAM 8 GB 8 GB lub 12 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB lub 256 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4 64 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.3

2 MP makro f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.4 16 MP f/2.5 Akumulator 4500 mAh

65 W 4500 mAh

30 W System Android 11, OxygenOS Android 11, OxygenOS Wymiary i waga 160,6 x 73,2 x 7,8 mm

173 g 159,2 x 73,5 x 7,9 mm

170 g Cena ~ 1650 zł 1499 zł (8 GB + 128 GB)

1799 zł (12 GB + 256 GB)

Źródło: OnePlus