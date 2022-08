OnePlus 10T – premiera. Snapdragon 8+ Gen 1, ekran 120 Hz i ładowanie akumulatora o mocy aż 150 W

Zgodnie z zapowiedziami, marka OnePlus zaprezentowała dziś flagowca OnePlus 10T. Jak na flagowca przystało, użytkownicy dostaną do dyspozycji topowy układ Snapdragon 8+ Gen 1 sparowany z maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Wrażenie robi także szybkie ładowanie 150 W, dzięki któremu akumulator od 0 do 100% ma być naładowany w zaledwie 19 minut. W Polsce OnePlus 10T trafi do sprzedaży już 11 sierpnia 2022 r. Jeśli chodzi zaś o ceny, to znamy je póki co wyłącznie w euro. Szczegóły poniżej.

Nowy flagowiec OnePlus'a technicznie rzecz biorąc nie wyróżnia się szczególnie spośród "sztandarowej" konkurencji. Zaskoczyć może jednak bardzo szybkie ładowanie mocą aż 150 W.

Smartfon ma pracować na start na systemie Android 12 z nakładką OxygenOS 12.1. Wiadomo już jednak, że urządzenie otrzyma następnie trzy duże aktualizacje systemowe (m.in. do OxygenOS 13) oraz cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. Jak wspomnieliśmy we wstępie, OnePlus 10T pracować ma na topowym układzie Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który uraczono dodatkowo systemem chłodzenia 3D Passive Cooling, mającym za zadanie stać na straży temperatur urządzenia (producent dodaje, ze system ów jest o 60% większy, niż w modelu10 Pro). W kwestii łączności należy wspomnieć o tym, że w smartfon wbudowano aż 15 anten, które mają zapewniać silny sygnał komórkowy i WiFi, niezależnie od pozycji, w której używamy smartfona. Jak na flagowca przystało, nie obędzie się bez łączności 5G, WiFi 6E, NFC i Bluetooth w wersji 5.2.

OnePlus 10T Ekran 6,7", AMOLED, 1080 x 2414 px, 120 Z, HDR10+ Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 / 12 / 16 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 Kamera tylna 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS

16 MP, f/2.2 (ultraszeroki)

2 MP, f/2.4 (makro) Kamera przednia 32 MP, f/2.5 Akumulator 4800 mAh, 150 W Wymiary i waga 163 x 75.3 x 8.7 mm, 203 g Ceny 8 + 128 GB - 699 euro

15 + 256 GB - 799 euro

Jeśli chodzi o kwestie fotograficzne, to OnePlus 10T wyposażono w potrójny system aparatów z tyłu na czele z flagowym z sensorem Sony IMX766 z OIS (50 MP). Mamy tu także ultraszeroki aparat 8 MP i kamerę makro o rozdzielczości 2 MP. Dodatkowo tryb Nightscape 2.0 z ulepszoną wydajnością HDR ma zapewniać jaśniejsze, ostrzejsze i wyraźniejsze zdjęcia wykonane w słabym czy nierównomiernym oświetleniu. Za wyświetlanie treści odpowiadać będzie zaś spory, 6,7-calowy ekran AMOLED wzbogacony warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass Victus. I jeszcze słowem o designie - plecki smartfona wykonane są z jednego kawałka szkła, razem ze specjalnie wyprofilowanym miejscem na aparaty. OnePlus 10T (zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami nie posiada suwaka do zmiany profili dźwiękowych, co przez wiele lat było znakiem charakterystycznym tej marki. Smartfon będzie dostępny w czarnej oraz jasnozielonej wersji kolorystycznej.

Źródło: OnePlus