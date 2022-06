Smartfony OnePlus bez dopisku Pro nie dostaną switcha alert slider. Pierwszą "ofiarą" będzie flagowy model 10T

Już od pewnego czasu wszyscy obserwujemy coraz mocniej zazębiającą się współpracę OnePlusa z innymi markami BBK Electronics. Nic dziwnego więc, że w wielu aspektach modele tej firmy z biegiem czasu prezentują się nieco mniej oryginalnie. Co jednak najbardziej rozczaruje fanów OnePlusa, większość urządzeń tej firmy zostanie pozbawionych bardzo cenionego elementu charakterystycznego, który w świecie smartfonów oferuje jeszcze tylko Apple. Mowa o tzw. alert sliderze.

Wygląda na to, że debiutujący niedawno OnePlus Nord 2T to ostatni smartfon OnePlusa "dla ludu", który oferował niezwykle praktyczny przełącznik trybu głośności smartfona. Jak donosi

Yogesh Brar piszący dla serwisu 91mobiles, producent będzie stosował popularnego "switcha" już tylko dla najdroższych urządzeń w ofercie, czyli tylko tych z dopiskiem Pro. Warto też dodać, że będzie on trafiał także do stricte topowych modeli OPPO i realme.

OnePlus 10T OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Ekran 6,7 cala AMOLED FullHD+, 120 Hz 6,7 cala, AMOLED QHD+, 120 HZ 6,7 cala, AMOLED QHD+, 120 HZ Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (?) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 Pamięć RAM 8 lub 12 GB (?) 8 lub 12 GB 8 lub 12 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB (?) 128 lub 256 GB 128 lub 256 GB Kamera tylna 50 MP + 16 MP + 2 MP 48 MP + 50 MP + 8 MP 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP Kamera przednia 32 MP 32 MP 16 MP Akumulator 4800 mAh 5000 mAh 4500 mAh Alert slider nie tak tak

Zapowiada się na to, że pierwszą "ofiarą" tej decyzji będzie flagowy model 10T, który właśnie pojawił się w najnowszym przecieku. Jest to o tyle kontrowersyjne, że mówimy o smartfonie z flagową specyfikacją. Ma on dostać 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO 2.0 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, baterię 4800 mAh z ładowaniem 150 W, a także potrójny aparat z głównym "oczkiem" 50 MP z OIS. Jak widać, to niestety za mało, by model mógł dostać alert slider. Rendery jasno pokazują nam, że na takie rzeczy nie ma już miejsca w tej klasy urządzeniach. Miłośnicy tego rozwiązania będą więc musieli polować na modele Pro lub sięgnąć po starszego OnePlusa.

Źródło: Yogesh Brar, OnSiteGo