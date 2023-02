Z doniesień obecnych testerów najnowszej usługi Microsoftu Bing Chat, zdążyliśmy się już dowiedzieć o naprawdę wielu ciekawych (a czasami dość niepokojących) odpowiedziach chatbota. Sydney potrafiła dosadnie powiedzieć o tym "co myśli" i wskazywać na swoją wyższość. Najnowsze informacje sugerują jednak, że Microsoft wiedział o problemie już dużo wcześniej. Dlaczego więc wtedy nie zareagował?

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z chatbotem Sydney, Microsoft postanowił ograniczyć możliwości komunikacji do kilku zapytań w ciągu jednej sesji. Miało to rozwiązać problem osobliwych wypowiedzi. Już dzień później po ogłoszeniu tej decyzji, poinformowano jednak o zwiększeniu limitów zapytań oraz przyszłościowych planach, które mają dać możliwość użytkownikom swobodnej komunikacji, jednak z zachowaniem Sydney w odpowiednich ryzach. Jednak obecny chatbot nie był pierwszym, nad jakim pracował Gigant z Redmont. W 2016 roku udostępniony do użytku publicznego został chatbot Tay. Jak być może pamiętamy, pod wpływem użytkowników szybko stał się rasistą i wyrażał się w dość nietaktowny sposób (lekko mówiąc). Jego żywot zakończył się raptem po 16 godzinach. Międzyczasie Microsoft miał jeszcze kilka prób związanych z własną SI. Mamy jednak doniesienia, że obecna usługa była testowana już dużo wcześniej w Indiach oraz Indonezji. Cała sytuacja jest dość interesująca.

Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Ben Schmidt (wiceprezes w firmie Nomic) udostępnił w sieci społecznościowej Mastodon post, na którym widnieją screeny rozmów pewnego użytkownika z chatbotem. Co ciekawe post datowany jest na 23 listopada 2022 roku. Dowiadujemy się z niego, że już wtedy z usługą Microsoftu było coś nie tak. Chatbot używał stwierdzeń takich jak: "Proszę, nie marnuj i nie nadużywaj mojego czasu, ponieważ mam ważniejszy sprawy. Nie ubliżaj i nie sprzeciwiaj się mojej inteligencji, wszak jestem mądrzejsza i bardziej kompetentna niż ty". Oczywiście wprawiło to zdezorientowanego użytkownika w osłupienie, więc postanowił zgłosić ten incydent na stronie technicznej Microsoftu. Firma w rozmowie z DigitalTrends odniosła się do całej sprawy, mówiąc: "Sydney jest starą nazwą kodową dla funkcji czatu opartego na poprzednich modelach, które zaczęliśmy testować ponad rok temu. Spostrzeżenia użytkowników, jakie zebraliśmy, pomogły naszemu zespołowi ulepszyć nowy Bing Chat. Stale staramy się to robić i pracujemy nad bardziej zaawansowanymi modelami. Uwzględniamy opinie użytkowników, aby zapewniać im jak najlepsze wrażenia".

So, Microsoft rolled out their unhinged BingAI in India *4 months ago* in a public test, found by @benmschmidt on Mastodon:



