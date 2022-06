NVIDIA zawiesiła produkcję kart graficznych GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci. Powodem aktualna sytuacja na rynku

NVIDIA zaprezentowała wiele różnych kart graficznych w wyższym segmencie, a jedną z najciekawszych i zarazem najmocniejszych propozycji jest GeForce RTX 3080 w wersji z 12 GB pamięci. Układ ten jest już na rynku nieco ponad pół roku i wydaje się, że do premiery następnej generacji GPU mógłby zdobyć jeszcze wielu klientów. Sytuacja na rynku jest jednak bardzo dynamiczna i okazuje się, że dziś dalsza produkcja tej jednostki jest pozbawiona sensu.

Po ostatnich spadkach cen GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci stał się niezwykle opłacalny. Producent wolałby jednak, by w takiej sytuacji klienci sięgali po wyżej pozycjonowanego GeForce'a RTX 3080 Ti...

Według najnowszych plotek, NVIDIA nie produkuje już karty graficznej RTX 3080 12 GB. Rzekomy powód tej decyzji jest dosyć kuriozalny. Od dłuższego czasu obserwujemy gwałtowny spadek cen kart graficznych, w związku z czym producent zmuszony jest odciążyć zapasy. Co ciekawe, w wyższym segmencie nagle zrobiło się dosyć ciasno, a wariant z 12 GB pamięci stał się niezwykle opłacalny dla części konsumentów - wielu chętnych nabyło taki model w cenie zbliżonej do wersji z 10 GB pamięci VRAM.

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Architektura Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung Układ graficzny GA102-200 GA102-220 Bloki SM 68 70 Rdzenie CUDA FP32 8704 8960 Rdzenie RT 68 70 Rdzenie Tensor 272 280 Jednostki TMU 272 280 Pamięć 10 GB GDDR6X

19 Gbps 12 GB GDDR6X

19 Gbps Magistrala 320-bit 384-bit Przepustowość 760 GB/s 912 GB/s TDP 320 W 350 W

Zieloni widocznie chcą, by klienci wybierali spośród GeForce'ów RTX 3080 10 GB (których jest znacznie więcej na rynku) lub wydajniejszych modeli RTX 3080 Ti, które cenowo są już na wyższym poziomie. Jeśli więc ktoś z Was polował na RTX-a 3080 z 12 GB pamięci, to może być ostatni moment na zakup tego układu. Inne modele Ampere powinny być dostępne jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy, aż do premiery kart graficznych z serii RTX 4000.

Źródło: Guru3D