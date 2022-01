NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB - oficjalna premiera high-endowej karty graficznej. Jeszcze więcej pamięci VRAM dla górników?

NVIDIA ma już w swoim portfolio sporo high-endowych kart graficznych z serii RTX 3000, jednak producent nadal nie czuje żadnych oporów przed wydawaniem kolejnych wysokobudżetowych modeli, które przeznaczone są bardziej dla entuzjastów, niż zwykłych graczy. Niedawna premiera GeForce'a RTX 3090 Ti, a wcześniej również RTX-a 3080 Ti czy RTX-a 3070 Ti wcale nie oznacza, że można spocząć na laurach. Zieloni przygotowali jeszcze jeden model, o którym mówiło się w ostatnich tygodniach całkiem sporo. Mowa oczywiście o układzie GeForce RTX 3080 12 GB, który zgodnie z oczekiwaniami doczekał się dziś popołudniu oficjalnej, choć dosyć cichej premiery. Czas zapoznać się z jego specyfikacją.

Można już zauważyć, że pierwsze niereferencyjne układy RTX 3080 12 GB kosztują ok. 1700 euro, a więc nawet 20% więcej od RTX 3080 10 GB.

Osoby które uważnie śledziły temat nowego GeForce'a RTX 3080 nie znajdą tu nic zaskakującego. Karta graficzna bazuje na rdzeniu GA102-220 z 8960 jednostkami, co oznacza, że będzie ona nieznacznie wydajniejsza od standardowego modelu z 10 GB VRAM. Nowy Ampere - podobnie jak i zwykły RTX 3080 - domyślnie rozpędza się do 1710 MHz. Nowością jest rzecz jasna 12 GB pamięci GDDR6X (19 Gbps). Dodanie 2 GB oraz zwiększenie magistrali do 384-bit pozwoliło na osiągnięcie przepustowości do 912 GB/s. Zwiększył się także współczynnik TDP, który wynosi teraz 350 W.

Niestety, żyjemy w czasach bardzo drogich i trudno dostępnych kart graficznych, dlatego też nie może nas przesadnie dziwić brak ceny sugerowanej tego układu. Póki co można zauważyć, że pierwsze niereferencyjne układy GeForce RTX 3080 12 GB kosztują ok. 1700 euro, a więc nawet 20% więcej od standardowego RTX 3080. Najtańszy dotąd znaleziony układ znajduje się na oficjalnej stronie EVGI i kosztuje on 1249 euro. Wygląda więc na to, że niniejsza premiera nie będzie miała większego znaczenia dla zwykłych konsumentów...

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Architektura Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung Układ graficzny GA102-200 GA102-220 Bloki SM 68 70 Rdzenie CUDA FP32 8704 8960 Rdzenie RT 68 70 Rdzenie Tensor 272 280 Jednostki TMU 272 280 Pamięć 10 GB GDDR6X

19 Gbps 12 GB GDDR6X

19 Gbps Magistrala 320-bit 384-bit Przepustowość 760 GB/s 912 GB/s TDP 320 W 350 W

Źródło: NVIDIA