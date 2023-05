NVIDIA Hopper Next - następca architektury Hopper dla centrów danych oraz AI zadebiutuje w 2024 roku

NVIDIA od lat stara się wprowadzać kolejne architektury GPU w cyklu 2-letnim. W przypadku układów graficznych dla centrów danych oraz AI, ostatnią wydaną generacją jest Hopper, którą zaprezentowano w marcu 2022 roku (akcelerator NVIDIA H100). Podczas dzisiejszej konferencji w ramach targów Computex, producent potwierdził w końcu rozpoczęcie produkcji chipów Grace Hopper. Jednocześnie Jensen Huang potwierdził, iż trwają prace nad wdrożeniem w 2024 roku nowej architektury GPU dla rynku HPC / AI.

Podczas konferencji prasowej w ramach targów Computex w Tajpej, NVIDIA potwierdziła plany dotyczące premiery nowej architektury GPU dla centrów danych oraz AI. Obecnie producent stosuje hasło "Hopper Next".

W 2024 roku na rynek HPC / AI trafi nowa generacja akceleratorów GPU, wykorzystujących architekturę określaną obecnie przez NVIDIĘ jako "Hopper Next". Oczywiście nie jest to finalna nazwa, a jedynie tzw. "placeholder". Według informacji z 2022 roku, kolejna generacja zostanie ochrzczona nazwą Blackwell, pochodzącą od nazwiska Davida Blackwella, amerykańskiego matematyka i statystyka, który położył podwaliny pod teorię prawdopodobieństwa, teorię informacji oraz statystykę jako dziedzinę nauki.

Według wykresu, jaki zaprezentowano na konferencji w Tajpej, przyrost wydajności nadchodzącego akceleratora GPU będzie przynajmniej tak duży jak przy przejściu z układu NVIDIA A100 na nowszy H100, o ile nie będzie jeszcze wyższy. Jednocześnie producent potwierdził jeszcze mocniejsze skupienie się na obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Pod tym względem "Hopper Next" najpewniej będzie najwydajniejszym akceleratorem, jaki zostanie wprowadzony w 2024 roku. Wracając jeszcze na chwilę do architektury Blackwell - według dotychczasowych informacji będzie ona dostosowana zarówno do rynku profesjonalnego jak również konsumenckiego (GeForce RTX 5000), podobnie jak było to w przypadku architektury Ampere. Na debiut pierwszych modeli dla graczy poczekamy jednak przynajmniej do czwartego kwartału 2024 roku.

