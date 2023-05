NVIDIA DGX GH200 - zapowiedziano platformę komputerową w pełni korzystającą z zalet superchipów Grace Hopper

W Tajpej na Tajwanie rozpoczęły się targi Computex 2023. Wśród firm obecnych na wydarzeniu jest także NVIDIA, która już zaprezentowała swoje nowości. Jedną z nich jest platforma komputerowa DGX GH200, która posłuży za bazę do budowy kolejnych superkomputerów. Jednocześnie ogłoszono, że imponujące superchipy Grace Hopper znajdują się już w produkcji. Wszystko to ma w niedalekiej przyszłości przysłużyć się rozwojowi sztucznej inteligencji.

NVIDIA zaprezentowała platformę DGX GH200, która składa się z 256 superchipów Grace Hopper. Połączenie czterech platform tego typu zostanie wykorzystane między innymi do budowy superkomputera Helios.

Nie jest wielką tajemnicą, że wyniki finansowe NVIDII bardzo mocno opierają się na przychodach z technologii wykorzystywanych do rozwoju centrów danych i sztucznej inteligencji. Dlatego można spodziewać się, że to właśnie temu segmentowi amerykańska spółka będzie poświęcała bardzo dużo uwagi. Platforma NVIDIA DGX GH200 składa się z 256 superchipów Grace Hopper, co zapewnia niespotykaną wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Wystarczy wspomnieć, że pojedynczy superchip tego typu to połączenie 72-rdzeniowego procesora Grace, 512 GB pamięci LPDDR5X oraz układu graficznego Hopper z 96 GB pamięci HBM3. Taka kombinacja zapewnia 1 TB/s przepustowości pomiędzy procesorem, a układem graficznym. Wśród nabywców platformy NVIDIA DGX GH200 znajdują się już firmy Google, Meta oraz Microsoft, a lista ta będzie z pewnością wydłużała się w przyszłości.

Nowa platforma zaoferuje bezprecedensowy skok w potencjalne obliczeniowym. Wystarczy wspomnieć, że dostępne obecnie rozwiązanie DGX A100 wspiera zaledwie osiem połączonych układów NVIDIA A100 i oferuje łącznie 320 GB współdzielonej pamięci. Oczywiście można taką jednostkę połączyć z innymi, uzyskując dzięki temu zwielokrotniony potencjał, ale wymagany jest do tego interfejs InfiniBand, którego zastosowanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami wydajnościowymi. Platforma DGX GH200 rozwiązuje ten problem. Korzysta ona w pełni z dobrodziejstw NVLink, dzięki czemu uzyskano dziesięciokrotnie większą przepustowość w komunikacji pomiędzy GPU i siedmiokrotnie większą przepustowość w komunikacji pomiędzy CPU i GPU niż w systemach poprzedniej generacji. Najnowsze rozwiązanie cechowało się będzie też wyższą efektywnością energetyczną.

Pojedyncza platforma DGX GH200 wykorzystuje 240 km światłowodów i waży ponad 18000 kg. Najważniejszą zaletą jest to, że funkcjonuje ona jako jeden gigantycznych rozmiarów GPU. Jej wydajność przy zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją szacuje się na poziomie 1 EFLOPS (eksaflops). NVIDIA zapowiedziała także swój superkomputer Helios, który wykorzysta cztery połączone platformy DGX GH200. Rozwiązanie ma być przeznaczone do wewnętrznego użytku firmy. Zapowiedziano także systemy korzystające z architektury MGX, które będą miały bardziej mainstreamowy charakter. Znajdą zastosowanie między innymi w centrach danych i przedsiębiorstwach, które w jakimś stopniu korzystają z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, ale nie potrzebują tak dużej mocy obliczeniowej, jak ta oferowana przez DGX.

NVIDIA ogłosiła ponadto swoją nową platformę sieciową Spectrum-X, która umożliwia łączenie platform komputerowych za pośrednictwem Ethernetu. Ma ona w przyszłości stanowić alternatywę między innymi dla InfiniBand. Technologia może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ udostępnia nowe opcje w zakresie integracji systemów komputerowych dużej skali za pośrednictwem łącza internetowego. Co ważne, ma to być połączenie bezstratne w przeciwieństwie do innych rozwiązań ethernetowych. Można zatem liczyć na bardzo niski współczynnik opóźnień.

Źródło: Tom's Hardware, NVIDIA