NVIDIA GeForce RTX 5090 D - Marketingowe materiały potwierdzają istnienie karty graficznej dla rynku chińskiego

Pozostało już tylko kilka tygodni do premiery nowej generacji kart graficznych od NVIDII z serii GeForce RTX 5000. Globalnie dostępne będą takie modele jak GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti czy GeForce RTX 5070. Do sieci przedostają się pomału materiały marketingowe dla generacji Blackwell i przynajmniej na razie potwierdzają one prace nad modelem GeForce RTX 5090 D dla rynku chińskiego. Oprócz tego poznaliśmy kilka nowych szczegółów o pamięciach GDDR7, które będą wykorzystane w kartach NVIDII.

Pierwsze marketingowe materiały zdają się potwierdzać istnienie karty NVIDIA GeForce RTX 5090 D dla rynku chińskiego. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącej generacji za dostarczenie pamięci GDDR7 będzie odpowiadać przede wszystkim firma Samsung.

Na portalu X pojawiły się pierwsze materiały marketingowe, przedstawiające logotyp dla karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 D. Potwierdzają one przygotowanie specjalnej wersji GPU dla chińskiego rynku oraz same nazewnictwo z literą D na końcu. W przypadku Chin litera ta powiązana jest z Chińskim Rokiem Smoka, który zakończy się dokładnie 28 stycznia 2025 roku. Jako że NVIDIA nie zdecydowała się na inne nazewnictwo, powiązane z Chińskim Rokiem Węża (począwszy od 29 stycznia), informacja ta wskazuje, że nowy model pojawi się w sprzedaży w Chinach przed 28 stycznia 2025 roku. Specyfikacja karty pozostaje wciąż nieznana, ale patrząc na schemat z obecnej generacji, spodziewamy się tylko nieznacznie gorszej specyfikacji od pełnoprawnego GeForce RTX 5090.

Kolejna porcja informacji dotyczy pamięci GDDR7, które zostaną wykorzystane z nadchodzącej generacji Blackwell. Według koreańskiego serwisu Greened.kr (za WCCFTech), NVIDIA zdecydowała się wybrać firmę Samsung jako głównego partnera przy dostarczaniu kości GDDR7 dla desktopowych kart graficznych. Związane jest to z faktem, iż koreański producent najwcześniej opublikował specyfikację, najwcześniej rozpoczął produkcję oraz walidację nowych kostek. W przypadku laptopów, Samsung również będzie miał priorytet, jednak dodatkowo w notebookach będą pojawiały się także kości produkowane zarówno przez Microna jak i SK hynix. Na razie jednak nie wiemy czy w notebookach zastosowane będą kostki o dokładnie takich samych prędkościach co w desktopach (32 Gb/s dla GeForce RTX 5080 oraz 28 Gb/s dla pozostałych modeli Blackwell), czy będą one w jakiś sposób ograniczone.

