NVIDIA GeForce RTX 5070 - poznaliśmy specyfikację układu. Mamy także kolejne informacje ws. innych kart GeForce RTX 50

Wczoraj pisaliśmy na naszych łamach o karcie graficznej GeForce RTX 5070 Ti. Wygląda na to, że układ ten zostanie zaprezentowany razem z modelami RTX 5090 i RTX 5080. Specyfikacja mówi nam, że będzie to całkiem atrakcyjna jednostka dla graczy i entuzjastów - wydaje się, że zaoferuje wydajność wyższą niż np. RTX 4080. Dziś natomiast w sieci pojawiły się pierwsze konkretne wiadomości na temat modelu GeForce RTX 5070. Co już wiemy na jego temat?

GeForce RTX 5070 ma otrzymać rdzeń GB205 wyposażony w 6400 jednostek CUDA. Ponadto karta ma wyróżniać się 12 GB pamięci GDDR7, a zatem raczej nie przypadnie do gustu wymagającym graczom...

NVIDIA GeForce RTX 5070 powinien być jednostką dla nieco bardziej oszczędnych graczy, którzy jednak nadal chcieliby liczyć na całkiem wysoką moc obliczeniową. Jak jednak wynika z raportu serwisu Benchlife, jej specyfikacja raczej nie będzie powalająca. Źródło wskazuje na rdzeń GB205 wyposażony w 6400 jednostek CUDA. Dla porównania warto dodać, że GeForce RTX 4070 ma 5888 CUDA, natomiast RTX 4070 SUPER - 7168 CUDA. Wydaje się zatem, że m.in. ze względu na nową architekturę Blackwell omawiana karta graficzna ma szanse zapewnić moc obliczeniową na poziomie RTX-a 4070 Ti z 7680 jednostkami CUDA (a może nawet ciut wyższą). Rozczarowani będą jednak ci, którzy liczą na dużą pojemność VRAM-u, bowiem wszystko wskazuje na to, że producent postawi na 12 GB pamięci GDDR7 z magistralą 192-bit.

RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 Rdzeń GB202 GB203 GB203 GB205 SM 170 84 70 50 Jednostki CUDA 21760 10752 8960 6400 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7

28 Gb/s 16 GB GDDR7

32 Gb/s 16 GB GDDR7

28 Gb/s 12 GB GDDR7

? Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit TGP 600 W 400 W 300 W 250 W

Serwis Benchlife przy okazji potwierdził, że RTX 5070 Ti otrzyma 16 GB VRAM-u, a w pierwszym kwartale 2025 roku do sklepów powinno trafić w sumie pięć modeli z serii GeForce RTX 50, czyli RTX 5090, RTX 5090D (na rynek chiński), RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tu wzmianki o wariancie RTX 5080D - możliwe zatem, że producent zrezygnował z planów wydania tego modelu, choć nie jest to jeszcze pewne. W obecnej sytuacji wydaje się, że na najniżej pozycjonowane układy GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 poczekamy aż do marca lub kwietnia 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że plany producenta mogą się jeszcze pozmieniać, dlatego lepiej nie traktować jeszcze tych informacji jako pewnych.

Źródło: Benchlife, VideoCardz