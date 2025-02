NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - producent planuje drugi model z rdzeniem GB203. Poznaliśmy pierwsze szczegóły specyfikacji

W ostatnich dniach nie pojawiały się żadne istotne doniesienia na temat desktopowych kart graficznych NVIDIA Blackwell, jednak wydaje się, że w nadchodzących tygodniach będzie ich aż nadto, zwłaszcza w obliczu najnowszych wieści od informatora @kopite7kimi. Jak się okazuje, NVIDIA planuje wydanie drugiej karty graficznej bazującej na rdzeniu GB203. Obok RTX-a 5080 będzie to GeForce RTX 5070 Ti. Co wiadomo na temat tej karty graficznej?

Biorąc pod uwagę wstępną specyfikację GeForce'a RTX 5070 Ti, można mieć nadzieję, że układ ten zaoferuje wydajność wyższą nawet od RTX-a 4080 czy RTX-a 4080 SUPER.

Według źródła GeForce RTX 5070 Ti zostanie oparty na płytce oznaczonej jako PG147 SKU 60. Układ ma być wyposażony w 70 bloków SM, co przełoży się na 8960 rdzeni CUDA. Warto zwrócić uwagę, że specyfikacja już w tym momencie jest mocniejsza od GeForce'a RTX 4070 Ti SUPER, który posiada 8448 jednostek CUDA. Biorąc jednak pod uwagę nową architekturę i zapewne szybsze pamięci na pokładzie, można mieć nadzieję, że nowy układ zaoferuje wydajność wyższą nawet od RTX-a 4080 czy RTX-a 4080 SUPER (zwłaszcza w Ray-Tracingu). Póki co nie wiadomo nic na temat pojemności VRAM-u.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti Rdzeń GB202 GB203 GB203 SM 170 84 70 Jednostki CUDA 21760 10752 8960 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 28 Gb/s 16 GB GDDR7 32 Gb/s ? Magistrala VRAM 512-bit 256-bit ? Przepustowość VRAM 1792 GB/s 1024 GB/s ? TGP 600 W 400 W 300 W

Co równie istotne, informator twierdzi, że karta ma pobierać do 300 W, choć nie jest jeszcze do końca jasne, czy mowa tutaj o współczynniku TGP czy TDP. Wiele wskazuje na to, że GeForce RTX 5070 Ti zostanie ujawniony równolegle z układami GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080. Niewykluczone, że podczas targów CES 2025 producent wspomni również o nieco słabszym modelu RTX 5070 - chyba że to model z dopiskiem Ti ma na razie zastąpić ten wariant podczas styczniowego pokazu. Jak więc widać, jest jeszcze sporo niejasności ws. debiutu nowej serii kart, aczkolwiek już w najbliższych tygodniach wszystko powinno się rozstrzygnąć.

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi