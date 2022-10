NVIDIA GeForce RTX 4070 w wersji Founders Edition na pierwszym renderze. Karta może zaskoczyć niewielkimi gabarytami

Wygląda na to, że karty graficzne NVIDII oparte na architekturze Ada Lovelace zapewnią solidny wzrost wydajności. Mimo licznych kontrowersji dotyczących cen czy nazewnictwa jednostek trudno pozostawać obojętnym na kolejne, jeszcze niezapowiedziane układy z serii. Choć w kolejnych tygodniach przyjdzie nam się zapoznać z modelami RTX 4080, to jednak youtuber Moore’s Law is Dead ma już dla nas nowe przecieki dotyczące GeForce'a RTX 4070.

W przeciwieństwie do flagowych modeli Ada Lovelace karta GeForce'a RTX 4070 będzie miała dwuslotowe chłodzenie. Możemy spodziewać się też nieco mniejszych gabarytów względem modelu RTX 3080.

Jak wiemy, prawdziwy RTX 4070 to RTX 4080 z 12 GB VRAM, jednak tym razem mowa o jeszcze niżej pozycjonowanej karcie z rdzeniem AD104, która ostatecznie przyjmie to oznaczenie. Poniżej możecie zobaczyć ją na pierwszym renderze - co prawda widać jedynie fragment jednostki, ale jednak w oczy rzucają się m.in. charakterystyczne łopatki wentylatora znane z RTX-a 4090 Founders Edition, powiększona średnica rotora, jak również dosyć cienka konstrukcja. Wydaje się więc, że w przeciwieństwie do flagowych modeli Ada Lovelace omawiana karta będzie miała dwuslotowe chłodzenie. Jak widać poniżej, możemy spodziewać się nieco mniejszych gabarytów względem GeForce'a RTX 3080.

Poza tym możemy spodziewać się płytki PCB z wycięciem w kształcie litery V, co w tej półce byłoby nowością - warto zwrócić uwagę, że karty RTX 3070 i RTX 3070 Ti cechowały się prostokątną konstrukcją PCB, która była później wykorzystywana przez wielu partnerów Zielonych. Interesujące jest także to, że GeForce RTX 4070 w ogóle powstaje w wersji Founder Edition (w porównaniu do RTX-a 4080 12 GB), jak również fakt, że układ ten rzekomo był planowany dopiero na 2023 rok. Być może niniejszy przeciek świadczy o tym, że premiera została przyspieszona i odbędzie się jeszcze w tym roku? Czas pokaże.

Źródło: MLID, VideoCardz