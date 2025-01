NVIDIA GeForce RTX 4000 - karty Founders Edition to dobry pomysł na zarobek według chińskich scalperów

Warianty Founders Edition kart graficznych NVIDII zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. Problemem bywa jednak często ich dostępność, zwłaszcza na niektórych rynkach. To sprawia, że GPU tego typu mogą być łakomym kąskiem dla różnego rodzaju scalperów, którzy chcą zarobić na ich odsprzedawaniu. Zjawisko to jest widoczne obecnie w sposób szczególny na rynku chińskim, gdzie ceny tych kart graficznych poszybowały mocno powyżej MSRP.

Ceny kart graficznych w wariancie Founders Edition na rynku chińskim poszybowały ostro w górę. Za zjawiskiem stoją scalperzy, którzy mają nadzieję na dosyć łatwy zarobek.

Wersje Founders Edition kart graficznych GeForce RTX 4000 dopiero niedawno pojawiły się oficjalnie w Chinach. Jak to zwykle bywa w przypadku sprzętu, którego dostępność jest dużo niższa niż potencjalny popyt, do akcji wkroczyli scalperzy. Wykupili oni niemalże cały zapas kart i sprzedają go po mocno zawyżonych cenach. Trudno ocenić, jak wiele GPU tego typu trafiło na rynek chiński, więc nie da się oszacować rzeczywistej skali działalności scalperów. Wiadomo, że NVIDIA nie sprzedawała wersji Founders Edition bezpośrednio. Korzystała z usług dużego sklepu internetowego JD.com.

MSRP w Chinach Cena scalperów w Chinach Różnica pomiędzy cenami GeForce RTX 4090 FE 12999 RMB (1810 USD) 16499 RMB (2298 USD) 27% GeForce RTX 4080 FE 9499 RMB (1323 USD) 10499 RMB (1462 USD) 11% GeForce RTX 4070 FE 4799 RMB (668 USD) 6999 RMB (974 USD) 46% GeForce RTX 4060 Ti FE 3199 RMB (446 USD) 4999 RMB (696 USD) 56%

Jak podaje serwis Tom's Hardware, "marża" scalperów zależy od konkretnego modelu, ale ostateczne ceny są oczywiście dosyć wygórowane w porównaniu z tamtejszym MSRP. Przykładowo, za GeForce RTX 4090 FE trzeba aktualnie zapłacić 16499 RMB (2298 USD), co jest wartością o 27% wyższą niż oficjalna cena tego modelu w Państwie Środka. Prawdziwe rekordy biją jednak GeForce RTX 4070 FE i GeForce RTX 4060 Ti FE. Scalperzy liczą sobie za nie 6999 RMB (974 USD) i 4999 RMB (696 USD), co jest odpowiednio 46% i 56% więcej niż w przypadku MSRP na tym rynku. Warto zaznaczyć, że w Chinach nie ma problemów z kupnem modeli niereferencyjnych, więc wątpliwe jest, by scalperom udało się sprzedać cały zapas posiadanych kart. Prawdopodobnie zatem ceny Founders Edition w przyszłości spadną.

Źródło: Tom's Hardware