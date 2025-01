NVIDIA GeForce RTX 4060 - wyniki z 3DMark potwierdzają zauważalną przewagę nad poprzednikiem

Nadchodzący GeForce RTX 4060 raczej nie będzie idealnym układem dla wszystkich oszczędnych graczy, jednak mimo to nowa karta NVIDII może mieć kilka niezaprzeczalnych atutów. Poza niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną warto wspomnieć także o wydajności, która ma być zauważalnie wyższa od popularnego RTX-a 3060 z 12 GB pamięci VRAM. Pytanie tylko, dla jak wielu graczy będzie to wystarczająca rekomendacja?

GeForce RTX 4060 zostawia w tyle swojego poprzednika, jednak nie da się nie zauważyć, że karta i tak przegrywa z podobnie wycenionym dziś modelem RTX 3060 Ti.

Serwis VideoCardz opublikował właśnie pierwsze wyniki wydajności GeForce'a RTX 4060 z benchmarku 3DMark. Karta została sprawdzona w testach Speed Way, Port Royal, Time Spy (Graphics) i Fire Strike Performance (Graphics). Jak można wywnioskować, nowy układ jest szybszy o RTX-a 3060 12 GB średnio aż o 22%. Rezultaty robią jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę RTX-a 3060 z 8 GB VRAM - wtedy nowy układ wypada lepiej aż o 48%. Mimo wszystko nie da się nie zauważyć, że całość i tak w każdym teście zostaje w tyle za modelem RTX 3060 Ti, który jest dziś stosunkowo łatwo dostępny w cenie 1500 - 1600 zł.

3DMark Speed Way

(DX12 RT 1440p) 3DMark Port Royal

(DX12 RT 1440p) GeForce RTX 4060 Ti 3153 pkt 8034 pkt GeForce RTX 3060 Ti 2950 pkt 6966 pkt GeForce RTX 4060 2532 pkt 6023 pkt GeForce RTX 3060 12 GB 2171 pkt 5140 pkt GeForce RTX 3060 8 GB 1598 pkt 4608 pkt Radeon RX 7600 1963 pkt 5471 pkt

3DMark Time Spy

(DX12 1440p) 3DMark Time Spy Extreme

(DX12 4K) GeForce RTX 4060 Ti 13448 pkt 6182 pkt GeForce RTX 3060 Ti 11723 pkt 5722 pkt GeForce RTX 4060 11385 pkt 5435 pkt GeForce RTX 3060 12 GB 8732 pkt 4096 pkt GeForce RTX 3060 8 GB 7331 pkt 3374 pkt Radeon RX 7600 10859 pkt 5139 pkt

3DMark Fire Strike

(DX11 1080p) 3DMark Fire Strike Extreme

(DX11 1440p) 3DMark Fire Strike Ultra

(DX11 4K) GeForce RTX 4060 Ti 34636 pkt 15214 pkt 7201 pkt GeForce RTX 3060 Ti 29504 pkt 14377 pkt 7239 pkt GeForce RTX 4060 26723 pkt 12879 pkt 6042 pkt GeForce RTX 3060 12 GB 22298 pkt 10436 pkt 5059 pkt GeForce RTX 3060 8 GB 19363 pkt 9082 pkt 4026 pkt Radeon RX 7600 31514 pkt 14645 pkt 7242 pkt

Jak podaje źródło, powyższe wyniki zostały uzyskane przy sterownikach w wersji 536.20 (aktualna wersja to 536.23). Dopiero 29 czerwca NVIDIA powinna wydać nowy sterownik dodający oficjalną obsługę kart RTX 4060. Właśnie wtedy omawiana karta graficzna powinna trafić do sklepów w wersjach niereferencyjnych w cenie od ok. 1549 zł, natomiast z recenzjami będziecie mogli zapoznać się już dzień wcześniej. Dokładną specyfikację techniczną tej jednostki i porównanie z innymi średniobudżetowymi kartami NVIDII znajdziecie w poniższej tabeli.

NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 12 mld 17,4 mld Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Jednostki SP 3072 4352 3584 4864 Jednostki TMU 96 136 112 152 Jednostki ROP 48 48 48 80 Jednostki RT 24 (3. gen) 34 (3. gen) 28 (2. gen) 38 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 136 (4. gen) 112 (3. gen) 152 (3. gen) Taktowanie bazowe 1830 MHz 2310 MHz 1320 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 2460 MHz 2535 MHz 1777 MHz 1665 MHz Moc FP32 15 TFLOPS 22 TFLOPS 13 TFLOPS 16 TFLOPS Ilość pamięci 8 GB GDDR6 (17 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 12 GB GDDR6 (15 Gbps)

8 GB GDDR6 (15 Gbps) 8 GB GDDR6 (14 Gbps)

8 GB GDDR6X (19 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit

128-bit 256-bit Przepustowość 272 GB/s 288 GB/s 360 GB/s (12 GB)

240 GB/s (8 GB) 448 GB/s (G6)

608 GB/s (G6X) Współczynnik TDP 115 W 160 W (8 GB)

165 W (16 GB) 170 W 200 W (G6)

225 W (G6X) DLSS + FG Tak Tak Nie (tylko DLSS SR) Nie (tylko DLSS SR) Cena 299 USD / 1549 zł 399 USD / 2039 zł (8 GB)

499 USD / 2599 zł (16 GB) 329 USD / 1599 zł 399 USD / 1899 zł

Źródło: VideoCardz