NVIDIA GeForce RTX 4090 - padł rekord w overclockingu topowego układu graficznego. Tak blisko granicy 4 GHz jeszcze nie było

Świat overclockerów - czyli użytkowników, którzy starają się wycisnąć ostatnie soki z podzespołów za pomocą podkręcania ich domyślnych zegarów - cały czas stara się bić kolejne rekordy. Tym razem na podium stanął miłośnik overclockingu z Niemiec o nicku CENS. Za pomocą limitowanej edycji karty graficznej z topowym układem od NVIDII udało mu się osiągnąć najlepszy wynik w częstotliwości taktowania GPU i przebić tym samym "magiczną" barierę, jaką była do tej pory 3,9 GHz.

Najmocniejszy układ graficzny od zielonych - NVIDIA GeForce RTX 4090 - został podkręcony do rekordowych wartości. Wyczynu udało się dokonać niemieckiemu overclockerowi o ksywce CENS.

Na platformę testową, która przyczyniła się do pobicia rekordu, składały się: procesor Intel Core i9-13900K (8 x 5,8 GHz oraz 16 x 3,7 GHz), pamięć RAM G.Skill Trident Z5 DDR5 (4,3 GHz) o łącznej pojemności 32 GB (2 x 16 GB) oraz płyta główna EVGA Z790 Dark Kingpin. Nie zabrakło oczywiście głównej bohaterki, jaką była karta graficzna Colorful Geforce RTX 4090 iGame LAB - limitowana edycja, która została zaprojektowana stricte z myślą o OC (wyprodukowano tylko 300 egzemplarzy). Częstotliwość, do jakiej udało się podkręcić układ z pomocą chłodzenia ciekłym azotem, wynosiła 3930 MHz. Na chwilę obecną jest to oficjalny światowy rekord (widoczny w rankingu GPUPI).

Wcześniejszy rekordowy wynik wynosił 3840 MHz, więc został dość sporo przebity. Co ciekawe, poprzedni rezultat, jaki udało się osiągnąć, również należał do omawianego CENS-a i wynosił 3825 MHz (początek maja bieżącego roku). Obecnie osiągnięte wartości zbliżają się już do progu 4 GHz, który na pewno jest celem wielu overclockerów i jest spora szansa, że już niebawem zostanie "zdobyty". Na ten moment pozostaje pogratulować "naszemu sąsiadowi", którego dokonanie jest całkiem imponujące i życzyć kolejnych osiągnięć.

Źródło: @CENSXOC