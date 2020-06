NVIDIA GeForce RTX 3080 - kolejne zdjęcia prezentujące chłodzenie

Od kilku dni skrupulatnie pojawiają się nowe informacje na temat wyglądu i możliwej specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080, której debiut spodziewany jest w 3 kwartale roku. W weekend pojawiły się pierwsze zdjęcia układu GPU, na bazie których przygotowano wysokiej jakości rendery 3D. Wczoraj natomiast pojawiły się nowe doniesienia dotyczące specyfikacji oraz rzekomego, wysokiego kosztu samego układu chłodzenia karty, który ma sięgać 150 dolarów. Dzisiaj pojawiło się kolejne zdjęcie, tym razem przedstawiające projekt chłodzenia GeForce RTX 3080, ale bez samego rdzenia Ampere. Patrząc na ilość publikowanych zdjęć oraz ich jakość, coraz trudniej nam wierzyć, że mamy do czynienia z kolejnym "fakiem", tym bardziej, że sama NVIDIA miała rozpocząć wewnętrzne dochodzenie mające ustalić, kto stoi na wyciekiem projektu GPU.

Do sieci przedostało się kolejne zdjęcie prezentujące system chłodzenia karty NVIDIA GeForce RTX 3080.

W internecie pojawiło się kolejne zdjęcie prezentujące częściowy układ chłodzenia karty NVIDIA GeForce RTX 3080. Nowe ujęcie właściwie potwierdza bardzo rozbudowane chłodzenie układu GPU Ampere, na który składają się nie tylko dwa wentylatory, ale również masywny radiator oraz przynajmniej cztery sporej grubości heatpipe'y. Tak rozbudowany system chłodzenia powinien zostać przeznaczony dla karty o chipie dużej powierzchni. Możliwe więc, że informacje z wczoraj są prawdziwie i GeForce RTX 3080 rzeczywiście będzie bazował na obciętej wersji układu Ampere GA102 z 10 GB pamięci VRAM GDDR6 lub GDDR6X. Jest to jedna z niewielu konstrukcji NVIDII, w której umieszczono rurki cieplne - ostatnią taką kartą był GeForce RTX 2060. Nie zabraknie także dwóch wentylatorów umieszczonych po przeciwnych stronach karty, co ma poprawić przepływ powietrza bez względu na to, w jaki sposób GPU będzie umieszczone w PC.

Jeśli wcześniejsze informacje na temat GPU GeForce RTX 3080 się potwierdzą, otrzymamy rdzeń Ampere TU102-200 z 4352 rdzeniami CUDA na pokładzie. Dla porównania GeForce RTX 3080 Ti także wykorzysta rdzeń Ampere GA102, ale z aktywnymi 5248 rdzeniami CUDA. Karta powinna także otrzymać 10 GB pamięci własnej na 320-bitowej magistrali, co będzie wzrostem o 25% w porównaniu do obecnej generacji w postaci kart NVIDIA GeForce RTX 2080 oraz GeForce RTX 2080 SUPER. Według nowych doniesień, TDP karty GeForce RTX 3080 ma sięgać aż 320 W.

Źródło: VideoCardz