NVIDIA GeForce RTX 3080 na pierwszych, nieoficjalnych renderach

Za kilka miesięcy nastąpi premiera nowej generacji kart graficznych od NVIDII, które będą bazowały na architekturze Ampere. W zeszłym miesiącu producent zaprezentował profesjonalny akcelerator NVIDIA A100, która jako pierwsza wykorzystuje rdzeń graficzny Ampere GA100. Niestety nadal nie znamy oficjalnej specyfikacji konsumenckich kart GeForce RTX 3000, jednak możemy przyjąć, że największy wzrost wydajności będzie osiągalny w obszarze Ray Tracingu oraz DLSS, które obecnie są oczkiem w głowie firmy. W weekend pojawiły się pierwsze, nieoficjalne zdjęcia rzekomo prezentujące wczesną wersję karty NVIDIA GeForce RTX 3080. Na ich podstawie z kolei przygotowano pierwsze rendery, które prezentują jak może finalnie wyglądać układ Ampere. Trzeba przyznać, że wizualnie zdjęcia prezentują się całkiem ciekawie.

W sieci pojawiły się pierwsze rendery prezentujące kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Powstały one na bazie zdjęć GPU, które przedostały się w weekend do sieci. Oczywiście na chwilę obecną rendery nie są oficjalne.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy powinniśmy poznać wszystkie szczegóły na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080, która będzie z pewnością jedną z najmocniejszych konsumenckich kart w ofercie producenta. W weekend pojawiły się zdjęcia prezentujące rzekomo wczesną wersję inżynieryjną wspomnianego GPU. Z pewnością nie był to finalny produkt, bowiem na płytce PCIe nie można było nigdzie doszukać się informacji o certyfikacie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Źródło jednak donosi o podobnych przeciekach w poprzednich generacjach, toteż finalnie nie powinniśmy spodziewać się projektu znacząco odbiegającego od tego co tutaj zaprezentowano.

Pierwsze zdjęcia oraz nieoficjalne rendery prezentują zupełnie inny wygląd karty graficznej od NVIDII, na czele z dwoma wentylatorami oraz nieregularnym kształtem płytki PCB. Wczesny projekt wersji referencyjnej (o ile jeszcze tak można określać karty tworzone bezpośrednio przez NVIDIĘ) wygląda inaczej od tego, co mogliśmy zobaczyć przy okazji układów Pascal czy Turing. Obecnie nie wiemy także, czy NVIDIA pozwoli partnerom OEM na udoskonalenie tego elementu, by móc go dostosować do tradycyjnych projektów bazujących na dwóch oraz trzech wentylatorach. Nie powinniśmy być również zaskoczeni, jeśli w nadchodzącej generacji NVIDIA jeszcze bardziej będzie się starała na wzmocnienie pozycji własnych wersji Founders kosztem niereferencyjnych wersji GPU.

