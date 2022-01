NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB ma zostać zaprezentowana już na dniach - szykuje się dopakowana wersja układu Ampere

Podczas tegorocznych targów CES, firma NVIDIA zapowiedziała łącznie cztery nowe układy graficzne Ampere, z czego dwa przygotowane z myślą o desktopach (GeForce RTX 3050 oraz GeForce RTX 3090 Ti) oraz dwa z myślą o notebookach (GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU). Od dawna jednak wiemy, że producent ma w planach wydanie jeszcze dwóch kart graficznych dla komputerów stacjonarnych - GeForce RTX 3070 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 3080 12 GB. O tej pierwszej wiemy na razie tylko tyle, że premiera została przełożona najwcześniej na początek lutego. Wygląda jednak na to, że wcześniej doczekamy się prezentacji drugiej z kart. Choć GeForce RTX 3080 12 GB wygląda bardzo ciekawie, jednocześnie jest niemalże policzkiem w twarz osób, którym udało się zdobyć pierwotną wersję z 10 GB VRAM.

Według najnowszych doniesień, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB zostanie zaprezentowana w przyszłym tygodniu.

Według własnych źródeł, na jakie powołuje się WCCFTech, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB zostanie zaprezentowana 11 stycznia, a więc już w najbliższy wtorek. Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 15 czasu polskiego, mają ruszyć pre-ordery. WCCFTech nie otrzymał jednak żadnych informacji o cenach, co pozwala sądzić, że będzie to kolejna karta dostępna w abstrakcyjnych kwotach. Nowy układ Ampere od początku ma być oferowany w wersji Lite Hash Rate (LHR), jednak spora ilość pamięci zapewne sprawi, że karta będzie kolejnym łakomym kąskiem w koparkach kryptowalut.

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Architektura Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung Układ graficzny GA102-200 GA102-220 Bloki SM 68 70 Rdzenie CUDA FP32 8704 8960 Rdzenie RT 68 70 Rdzenie Tensor 272 280 Jednostki TMU 272 280 Pamięć 10 GB GDDR6X

19 Gbps 12 GB GDDR6X

19 Gbps Magistrala 320-bit 384-bit Przepustowość 760 GB/s 912 GB/s TDP 320 W 350 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB zostanie wyposażona w układ graficzny Ampere GA102-220, zawierający w sobie 70 bloków SM, 8960 aktywnych rdzeni CUDA, 280 rdzeni Tensor 3. generacji oraz 70 rdzeni RT 2. generacji. Będzie to zatem nieco mocniejszy wariant w porównaniu do pierwotnej wersji. Kolejną zmianą będzie pamięć VRAM - zamiast 10 GB GDDR6X na 320-bitowej szynie, otrzymamy 12 GB GDDR6X na 384-bitowej magistrali. Przełoży się to na wyższą przepustowość, sięgającą 912 GB/s, zamiast 760 GB/s. TGP karty będzie wynosić 350 W, a więc nieco wyżej od GeForce RTX 3080 10 GB (320 W).

