NVIDIA GeForce RTX 3000 - mnóstwo informacji o wydajności GPU

Kilka dni temu pojawiły się nowe informacje na temat architektury Ampere od NVIDII oraz możliwej wydajności przy aktywnym Ray Tracingu oraz nowej wersji DLSS określanej jako DLSS 3.0. Źródłem informacji okazał się twórca kanału YouTube o nazwie Moore's Law Is Dead - teraz ten sam informator podaje o wiele więcej doniesień na temat tego, czego powinniśmy spodziewać się po nadchodzącej architekturze Ampere oraz wydajności topowych kart graficznych. Oprócz tego poznaliśmy trochę informacji na temat wydajności topowej karty AMD RDNA 2 w wersji inżynieryjnej. Wszystkie doniesienia (o ile okażą się autentyczne) sugerują, że jeszcze przed końcem roku sytuacja na rynku kart graficznych może się bardzo mocno zmienić, a do tego będzie miało starcie pomiędzy dwoma producentami GPU, jakiego ten rynek nie widział od bardzo dawna.

Według nowych doniesień, zarówno topowe układy graficzne od NVIDII jak również od AMD mają przynieść bardzo duży skok wydajności przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Z kolei obecny top w postaci GeForce RTX 2080 Ti już za pół roku może zostać ostatecznie zepchnięty do rangi mid-range.

Oczywiście nadal radzimy podchodzić do poniższych informacji z rezerwą, bowiem nie są to potwierdzone doniesienia (choć źródło twierdzi, że dane pochodzą zarówno od NVIDII jak również AMD). W przypadku architektury Ampere, ma ona być tym dla Turinga, czym Pascal był dla Maxwella. Możemy oczekiwać więc znacznego wzrostu wydajności przy niższym zapotrzebowaniu na energię. W przypadku topowej karty NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti wydajność w porównaniu do GeForce RTX 2080 Ti ma być wyższa o 50%, choć przy niektórych grach różnice będą sięgały nawet 70%. Z kolei NVIDIA GeForce RTX 3080 ma być porównywalny z układem TITAN RTX, choć w nowszych grach również od niego wydajniejszy.

W sprzedaży ponownie pojawią się wersje Founders Edition od NVIDII, przy czym karta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti zostanie wyposażona w trzy wentylatory. Do zasilania mają jednak wystarczyć tylko dwie 8-pin wtyczki zasilające, a TDP karty ma sięgać 220-230 W, a więc porównywalnego z GeForce RTX 2080 (SUPER) przy dużo wyższej wydajności we wszystkich grach. Źródło potwierdza, że przynajmniej GeForce RTX 3080 Ti będzie bazował na 7 nm procesie technologicznym od TSMC (EUV). W przypadku pozostałych kart do modelu GeForce RTX 3060 nie mamy wciąż pewności czy będzie to 8 nm proces Samsunga czy 7 nm EUV od TSMC. Dużo bardziej wydajne staną się także jednostki RT Cores - te mają być czterokrotnie wydajniejsze od rdzeni RT w architekturze Turing. Tym samym topowy GeForce RTX 3080 Ti będzie w stanie osiągnąć do 5 razy wyższą wydajność w Minecraft z Ray Tracingiem w porównaniu do układu TITAN RTX.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ma zostać wyposażona w łącznie 5376 rdzeni CUDA (informacje o tym pojawiały się już od wielu miesięcy i najprawdopodobniej są one prawdziwe) oraz 12 GB pamięci VRAM GDDR6 o efektywnym taktowaniu 18 000 MHz. Przepustowość karty wzrośnie do 864 GB/s przy zachowaniu 384-bitowej magistrali pamięci. Tym samym sama przepustowość będzie o około 40% wyższa w porównaniu do topu z obecnej (jeszcze) generacji. Karta ma osiągać zegar w trybie GPU Boost w okolicach 2200 MHz - przy takiej wartości moc obliczeniowa ma sięgać 21 TFLOPS. Z kolei karty oparty o rdzenie Ampere GA103 (najpewniej RTX 3080) oraz Ampere GA104 (RTX 3070) będą mogły osiągać zegary w GPU Boost na poziomie do 2500 MHz. Topowe karty ze względu na znaczący skok wydajności będą dusić obecne procesory w rozdzielczościach Full HD oraz Quad HD - zauważalny ma być duży bottleneck CPU. Najwydajniejsze karty mają już bez żadnego problemu radzić sobie w rozdzielczości 4K, tym samym prowadząc do większej popularyzacji tej rozdzielczości u graczy.

Według źródła, możemy spodziewać się także premiery absolutnego topu wśród kart TITAN - nowy układ oparty o architekturę Ampere ma wykorzystywać tym razem rdzeń GA100 oraz posiadać pamięci HBM 2. Układ kosztujący (choć ta informacja również nie jest potwierdzona) w okolicach 3000 dolarów ma osiągać świetne rezultaty nie tylko w grach z włączonym Ray Tracingiem, ale także radzić sobie w zastosowaniach profesjonalnych. Dodatkowo NVIDII zależy na wprowadzeniu do wszystkich układów Ray Tracingu oraz DLSS - technologie te będą wspierane nawet w mobilnej karcie GeForce MX550, nad którym producent już pracuje (MX550 jako następca MX450 Turing będzie od razu bazował na architekturze Ampere). Źródło także po raz kolejny potwierdza podwojenie ilości rdzeni Tensor, co ma przynieść kolejny skok wydajności przy użyciu DLSS 3.0 - ten ma być zgodny z grami wykorzystującymi TAA, jednak w dalszym ciągu będzie wymagana instalacja sterowników, ponadto programiści pracujący nad grami będą także musieli zaimplementować DLSS, choć trzecia generacja ma być znacznie prostsza w implementacji.

Tak duży skok wydajności nie jest oczywiście podyktowany wyłącznie bezinteresownością NVIDII. Według informacji z kanału Moore's Law Is Dead, NVIDIA nie tylko nie doceniła współpracy AMD z TSMC przy produkcji GPU NAVI w 7 nm procesie. NVIDIA ponoć nie doceniła także możliwości nadchodzącej architektury RDNA 2, która ma przynieść także bardzo duży wzrost w efektywności energetycznej. Według doniesień, GPU RDNA 2 wykorzystane do PlayStation 5 osiąga do 40% wyższą wydajność od Radeona RX 5700 (przy takiej samej konfiguracji CU, czyli 36 CU vs 36 CU), jednocześnie pozostawiając pobór energii na tym samym poziomie. Źródło informuje także o obecnych możliwościach topowego układu AMD RDNA z rdzeniem NAVI 23 - sample inżynieryjne o niskim taktowaniu (porównywalnym z mobilnymi kartami NAVI) już teraz osiągają rzekomo wyższą wydajność od GeForce RTX 2080 Ti, a docelowo GPU ma osiągać do 50% lepsze wyniki, choć nie wiadomo jeszcze czy takie wyniki uda się ostatecznie zrealizować. Koniec końców, jeszcze w tym roku czeka nas wyjątkowo atrakcyjne starcie pomiędzy NVIDIĄ oraz AMD, którego nie widzieliśmy na rynku GPU od bardzo dawna.

NVIDII bardzo zależy na wprowadzeniu topowych kart GeForce RTX 3000 jeszcze przed premierą gry Cyberpunk 2077, który ma być w rzeczywistości pokazem możliwości nowych GPU. Podczas konferencji, która odbędzie się za 2 dni dowiemy się więcej o zastosowaniu architektury Ampere w środowisku HPC. Konsumenckie karty GeForce mają natomiast zostać zaprezentowane jeszcze latem, tak by we wrześniu wprowadzić pierwsze układy do sprzedaży.

Źródło: Moore's Law Is Dead YouTube