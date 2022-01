NVIDIA DLDSR - firma niespodziewanie ujawnia kolejną technikę upscalingu obrazu, konkurencję dla AMD RSR

W ostatnich miesiącach widzimy wzmożone zainteresowanie różnego rodzaju technikami upscalingu obrazu, który ma poprawiać wydajność. Posiadacze kart GeForce RTX mogą wykorzystać udoskonaloną wersję rozwiązania o nazwie DLSS, z kolei posiadacze również starszych GeForce GTX mogą wykorzystać poprawioną technikę NVIDIA Image Scaling, która według deklaracji NVIDII jest odpowiedzią na AMD FidelityFX Super Resolution. Z kolei AMD oprócz FSR, które stało się otwartym rozwiązaniem, wprowadziło ostatnio drugą technikę - Radeon Super Resolution (RSR), który jest odpowiedzią firmy na prezentację NVIDIA Image Scaling. W międzyczasie Intel pracuje nad własnym rozwiązaniem - XeSS - które w obecnej fazie wygląda na najlepszą konkurencję dla NVIDIA DLSS. W tym wszystkim znowu pojawia się NVIDIA, która niespodziewanie ujawniła dzisiaj technikę o nazwie Deep Learning Dynamic Super Resolution. W skrócie DLDSR.

NVIDIA ujawniła technikę o nazwie Deep Learning Dynamic Super Resolution (NVIDIA DLDSR), który ma być rozwiązaniem konkurencyjnym dla AMD Radeon Super Resolution, zaprezentowanym na CES 2022.

NVIDIA Deep Learning Dynamic Super Resolution jest udoskonaloną wersją pierwotnego DSR, który został doprawiony obliczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Jak powszechnie wiadomo, DSR jest dostępny z poziomu sterownika graficznego GeForce Game Ready i można go aktywować np. za pośrednictwem panelu sterowania NVIDII. Podobnie będzie z DLDSR, który będzie można uruchomić poprzez wspomniany panel. Jak sama nazwa wskazuje, do poprawy jakości obrazu wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, a więc i rdzenie Tensor. Choć NVIDIA określa DLDSR jako konkurencję dla AMD RSR, jego działanie będzie ograniczone do kart graficznych GeForce RTX. Z drugiej strony posiadacze układów Turing, Ampere i kolejnych mają kolejną technikę, którą mogą wykorzystać do polepszenia wydajności i jakości obrazu.

NVIDIA DLDSR renderuje grę w wyższej i bardziej szczegółowej rozdzielczości, a następnie z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji zmniejsza wynik do rozdzielczości monitora użytkownika. Prezentowana metoda zmniejszania rozdzielczości poprawia jakość obrazu poprzez uwydatnienie szczegółów, wygładzenie krawędzi i zredukowanie migotania. Producent zaprezentował także screen porównawczy w gry Prey, gdzie możemy zobaczyć różnicę pomiędzy natywną rozdzielczością Full HD, klasycznym DSR z 4K do Full HD oraz DLDSR na ustawieniu 2.25x (z 2880x1620 do 1920x1080), który oferuje nie tylko wyższą liczbę klatek na sekundę niż zwykły DSR, ale prezentuje także nieco ostrzejszy obraz. NVIDIA DLDSR zostanie wprowadzony wraz z nowym pakietem sterowników Game Ready, który będzie opublikowany jutro.

Źródło: VideoCardz, NVIDIA