Niższe ceny na dyski SSD, pamięć RAM, konsole, telewizory, słuchawki i smartfony. Ruszyły majowe promocje w x-kom

Są promocje i PROMOCJE. W x-komie preferują tę drugą opcję. Jeśli do tej pory każdego dnia polujesz na promocje w Gorącym Strzale, to teraz oprócz tego znajdziesz jeszcze un.Box, który także zostanie w x-komie na stałe i każdego dnia będzie krył niesamowite okazje. Poznaj więcej szczegółów dotyczących un.Boxa oraz sprawdź pozostałe promocje w x-komie. Rozpoczęciu tej akcji towarzyszyło mnóstwo atrakcji, ale to, co najlepsze – czyli promocje, jakie się z tym wiążą – zostaną z nami na zawsze.

Niższe ceny na dyski SSD, pamięć RAM, konsole, telewizory, słuchawki i smartfony. Ruszyły majowe mega promocje.

O co dokładnie chodzi? Nowa, stała promocja un.Box w x-komie to okazja na wylosowanie różnych sprzętów w bardzo atrakcyjnych cenach. Na stronie głównej sklepu oraz w aplikacji x-komu będą czekać na Ciebie trzy boxy, a w każdym z nich inna, wyjątkowa promocja. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie ściągnij aplikację x-komu, bo to właśnie tam trafią najbardziej atrakcyjne rabaty. Nie będzie tu żadnych płatnych subskrypcji ani ukrytych kosztów, za to będą sprzęty w wyjątkowych cenach. Smartfon, laptop albo telewizor za 1 zł? Tutaj wszystko jest możliwe! Nowe produkty w boxach będą pojawiać się co 24h, dzięki czemu każdego dnia masz szansę wyhaczyć zupełnie nowe sprzęty w wyjątkowo niskich cenach.

Przecena: 1399 → 1 złoty (tylko w aplikacji)

Przecena: 1899 → 1 złoty (tylko w aplikacji)

Przecena: 3199 → 2599 złotych

Przecena: 249 → 179 złotych

Przecena: 599 → 449 złotych

Przecena: 999 → 1 złoty (tylko w aplikacji)

Zgarnij majówkowe rabaty do 55%

Majówka coraz bliżej. Bez względu na to, jakie masz plany na spędzenie tych dni, w x-komie znajdziesz z pewnością coś, co sprawi, że spędzisz te chwile jeszcze przyjemniej. Oczywiście z tej okazji przygotowano specjalną promocję, w której znajdziesz m.in. mobilne sprzęty i akcesoria w cenach obniżonych nawet o 55%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: majowka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje tylko do 7 maja 2023 roku lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 100 → 50 złotych

Przecena: 1199 → 899 złotych

Przecena: 699 → 599 złotych

Przecena: 3299 → 2999 złotych

Przecena: 2099 → 1499 złotych

Dyski, pendrive-y i pamięci RAM do 48% taniej

Wciąż możesz skorzystać także z Memory Week, czyli promocji, dzięki której wyposażysz się mi.n. w dyski, pendrive-y i karty pamięci. Podczas tej akcji można skorzystać z rabatów, które sięgają nawet 48%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: zapamietaj i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje tylko do 26 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 939 → 739 złotych

Przecena: 289 → 249 złotych

Przecena: 249 → 219 złotych

Przecena: 239 → 219 złotych

Przecena: 205 → 185 złotych

Zadbaj o eXtra ochronę swoich urządzeń

eXtra ochrona to program ubezpieczeń od Allianz Assistance, dzięki któremu zabezpieczysz swój laptop, smartfon, tablet oraz inne urządzenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub awarii po okresie gwarancji producenta. Obejmuje ona bezpłatny odbiór i odsyłkę naprawionego sprzętu na podany adres, szybką (do 48h) reakcję ubezpieczyciela, a także nielimitowaną liczbę napraw i krótki czas ich wykonania. Telefon, smartfon, tablet i komputer zostaną naprawione w ciągu 10 dni, zaś pozostałe urządzenia w ciągu 20 dni. Ubezpieczenie dotyczy sprzętów o wartości od 200 zł.

