Nintendo Indie World - mocna prezentacja gier na pokazie, w tym Oxenfree II: Lost Signals i Blasphemous 2

Nie samymi tytułami AAA człowiek żyje. Przypomina nam o tym Nintendo, które wczoraj zorganizowało pierwszy w tym roku event związany z grami indie. W jego trakcie zaprezentowano pewne świeżo debiutujące na rynku pozycje oraz dopiero nadchodzące. Szczególnie na te drugie warto było zwrócić uwagę. Mamy bowiem do czynienia z wieloma potencjalnymi perełkami. Część z ukazanych IP znamy bardzo dobrze, inne nieco mniej.

W trakcie Nintendo Indie World pojawiło się kilka bardzo ciekawych prezentacji. Najciekawiej oczywiście prezentowała się druga część Blasphemous oraz Oxenfree 2: Lost Signals.

Wspomniane powyżej dwa murowane hity otrzymały swoje prezentacje jako jedne z ostatnich. Najpierw twórcy Blasphemous 2 zapowiedzieli podróż do nowych, pełnych niebezpieczeństw ziem, gdzie znana nam dobrze postać dostanie trzy nowe zestawy broni do walki z niewiernymi - a wszystko to jeszcze tego lata. Następnie przyszedł czas na sequel Oxenfree od Night School Studio. Niestandardowa przygodówka z elementami grozy wprowadzi nas na 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części, gdzie wcielimy się we wracającą do miasteczka Camena Riley. I tutaj też deweloperzy celują w wakacyjny okres, bo 12 lipca.

Spośród innych zapowiedzi warto też wyróżnić chociażby nadchodzący update do Cult of the Lamb. Relics of the Old Faith wprowadzi do jednej z niespodzianek zeszłego roku sporo nowej zawartości, na czele z kolejnymi bossami do pokonania. Swoje rozszerzenie dostanie również tej wiosny łączący elementy roguelike i gry logicznej Shovel Knight Pocket Dungeon. Do tego wszystkiego Rain Games dało małą prezentację kontynuacji swojego inspirowanego nordycką kulturą sidescrollera - Teslagrad 2, a także remastera "jedynki". No i nie zapominajmy o "naszym" akcencie w postaci Quilts & Cats of Calico od studia Monster Couch - adaptacji nagradzanej cyfrowej planszówki z kotami w rolach głównych. Kto zaś ma chęć przejrzeć całość nieco ponad 20-minutowego pokazu, może zajrzeć tutaj:

Źródło: Nintendo