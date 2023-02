Farming Simulator 23 - kultowy symulator już niebawem dostępny na Nintendo Switch oraz platformach mobilnych

Kultowy już Farming Simulator z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Poprzednia odsłona tylko to potwierdziła. Zaledwie tydzień po premierze studio GIANTS Software pochwaliło się, że gra sprzedała się w liczbie 1,5 mln sztuk. W grze bawiło się naraz ponad 100 tys. graczy. Swego czasu była popularniejsza niż Battlefield 2042. Partner dewelopera, firma Cenega, ogłosił, że już w maju będziemy mogli w nią zagrać na Nintendo Switch i urządzeniach przenośnych.

Farming Simulator 23 będzie dostępny zarówno na Nintendo Switch, jak i urządzeniach mobilnych. Data premiery ustalona jest na 23 maja 2023 roku.

Choć gra zbiera pozytywne noty w głównej mierze za granicą, nie można jej odmówić zasłużonego sukcesu. Najpopularniejszy symulator rolnictwa zmierza właśnie ze swoją dziesiątą odsłoną serii na urządzenia przenośne. Na Nintendo Switch wyszły do tej pory dwie wersje. Switch Edition był pełnym portem gry z PC. Ukazała się też mobilna wersja Farming Simulator 20, która została przeniesiona na Switcha. Całkiem interesujący ruch ze strony firmy. Obecna wersja nosi nazwę Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition. Z informacji producenta wynika, że jest ona kontynuacją FS 20. Można się pokusić o stwierdzenie, że tym razem nie będzie to mobilny port, tylko pełna odsłona serii. Wiadomo, że tegoroczny symulator jest sporo ulepszony względem swoich poprzedników. Dodano w nim ulepszony samouczek, pomocnika SI oraz nową funkcję automatycznego ładowania kłód i palet. Jakich jeszcze zmian możemy się spodziewać?

Następca zaoferuje nam ponad 100 pojazdów z prawdziwego świata takich jak Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, KRONE, Massey Ferguson, New Holland i wiele innych. Możemy liczyć również na nowe mapy i wiele niespotykanych do tej pory aktywności w grze. Dla osób, które dopiero co zaczynającą swoją przygodę z grą, przygotowano pomocnika na bazie Sztucznej Inteligencji. Na iOS cena w pre-orderze wynosi prawie 8 dolarów (~36 zł), z kolei na Androidzie możemy jedynie zaznaczyć opcję "Wstępnie zarejestruj". Wersja na Switcha to już wydatek trochę ponad 200 zł. Wszystkie zmiany i nowości obejmują:

Wspomniane pojazdy, włączając w to ciężki sprzęt leśny

14 różnych upraw do siania, sadzenia i zbierania - w tym winogrona, oliwki i sorgo

Sporo różnorodnych prac w polu, dodanie orki i pielenia

Możliwość tworzenia łańcuchów produkcyjnych i używania ciężarówek do transportu towarów

Hodowla zwierząt takich jak krowy, owce i kurczaki

Mnóstwo możliwości na dwóch nowych mapach + dodanie "znajdźek"

