Niezwyciężony - znamy przybliżoną datę premiery. Wygląda na to, że doczekamy się też kontynuacji

Krakowski developer Starward Industries poinformował o przedłużeniu licencji pozwalającej na produkcję gry wideo opartej o powieść Stanisława Lema. Według deklaracji polskiego studia prace przebiegają w dobrym tempie, a w adaptację dzieła jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy i futurologów zagramy już niebawem. Twórcy uzyskali także prawo do wydania DLC oraz większych dodatków fabularnych.

Starward Industries zapewniło sobie wyłączne prawo do produkcji gry na podstawie powieści Stanisława Lema do 2028 roku. Studio potwierdziło również prognozowaną datę premiery.

Nad grą opartą o twórczość Stanisława Lema krakowski developer pracuje już od kilku lat. Licencja uzyskana w 2018 roku przewiduje możliwość stworzenia więcej niż jednego tytułu osadzonego w futurystycznym uniwersum, zezwala także na wydanie DLC oraz płatnych, dłuższych dodatków fabularnych. Studio poinformowało, że podpisało aneks do umowy ze spadkobiercą twórczości Stanisława Lema. Wedle nowych zapisów Starward Industries ma wyłączne prawo do produkcji gry bazującej na podstawie powieści Niezwyciężony do 2028 r..

"Od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy w sprawie przedłużenia licencji na produkcję gry wideo na motywach powieści »Niezwyciężony« autorstwa Stanisława Lema. Dziś możemy ogłosić podpisanie aneksu do umowy licencyjnej, na mocy którego obowiązywanie licencji wyłącznej przedłużamy o 5 lat do 25 stycznia 2028 roku. W ten sposób nie tylko gwarantujemy sobie wyłączność na produkcję gry wideo opartej na kultowej książce Stanisława Lema na następne 5 lat, ale także skutecznie zarządzamy ryzykiem związanym z obowiązywaniem wcześniejszej licencji do października 2023 roku, co w naszym rozumieniu od dłuższego czasu ciążyło na wycenie spółki" – informuje Michał Pietrzkiewicz, członek zarządu Starward Industries.

Dobrą wiadomością jest fakt, że twórcy uzyskali możliwość wydania swojego dzieła na różne platformy sprzętowe, a także umieszczenia go w ofercie abonamentowych usług dla graczy. Być może jest to zapowiedź obecności tytułu w Xbox Game Pass lub PlayStation Plus. "W oparciu o umowę licencyjną, w porozumieniu z wydawcą, jesteśmy również uprawnieni do portowania gry na dowolne platformy sprzętowe, jej monetyzacji w systemach subskrypcyjnych / abonamentowych czy produkcję i sprzedaż produktów związanych z grą (merchandising)" – dodaje Maciej Dobrowolski, członek zarządu i dyrektor ds. marketingu Starward Industries.

Autorzy zapewniają, że premiera na konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X oraz komputerach osobistych jest niezagrożona. Prace przebiegają w dobrym tempie, a wydanie gry ma odbyć się jeszcze w tym roku. "Podtrzymujemy tegoroczną datę premiery gry The Invincible, wynikającą z harmonogramu ustalonego w ramach umowy wydawniczej z 11 bit studios, a także symultaniczny launch na PC i konsolach obecnej generacji (Playstation 5 i Xbox Series S/X) w 2023 roku" – podkreśla Marek Markuszewski, prezes zarządu Starward Industries.

Źródło: Stockwatch, Strefa Inwestorów