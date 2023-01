Narzekaliście na problemy w grze Cyberpunk 2077? CD Projekt RED zaprasza więc na playtesty kolejnych swoich produkcji

Nasze rodzime studio CD Projekt RED tuż po premierze gry Cyberpunk 2077 nie miało łatwego życia. Gra okazała się wszak szalenie niedopracowana. Nie tylko była niemal niegrywalna na konsoli PlayStation 4, ale generowała także mnóstwo bugów w wersji na PC. Grę ostatecznie połatano, ale cóż... Smrodek pozostał. Deweloper wpadł więc na diabelski (ekonomicznie) plan, aby kolejne jego gry były przed premierą testowane przez samych graczy. Dlaczego ekonomicznie? Bo playtesty będą darmowe (#taniasiłarobocza, khem).

CD Projekt RED wystartował z programem RED Playtesting. Od teraz sami gracze będą mieli szansę sprawdzić, czy gry studia będące w produkcji powodują problemy. Oczywiście wszystko to w "czynie społecznym".

Studio CD Projekt Red poinformowało dziś o rozpoczęciu nowej inicjatywy skierowanej do graczy. Jest nią program o nazwie RED Playtesting. Ma on pozwolić fanom wziąć udział w procesie tworzenia gier „od kuchni” – w roli testerów. Jak już jednak wspomnieliśmy, testowanie będzie przebiegało w pełni nieodpłatnie, co oznacza, że chcąc wziąć w nim udział nie będziemy musieli płacić, ale i... nam nikt nie zapłaci. No, chyba że jako zapłatę traktujemy zaszczytną możliwość zapoznania się z nowymi grami CDPR jeszcze przed tym, jak zrobi to reszta świata.

Nie cieszmy się jednak zawczasu, a przynajmniej do momentu, aż nie poznamy szczegółów programu. Okazuje się bowiem, że udział w nim będą mogły wziąć jedynie osoby, które ukończyły 16 lat, znają język angielski i są gotowe na podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA). No i najważniejsza chyba informacja - playtesty będą odbywały się w siedzibach studia CD Projekt Red w Warszawie, w Bostonie i w Vancouver. Jeśli powyższe warunki Wam odpowiadają, to nie pozostaje nic innego, jak zapoznać się dokładnie z FAQ i zapisać się do programu, przechodząc na tę stronę (dostępna po zalogowaniu na konto GOG). Aha, zaoszczędzę jeszcze co poniektórym z Was czas dodając, że pieniądze za dojazd na miejsce testów nie będą zwracane.

Źródło: CD Projekt RED