Cyberpunk Orion - co już wiadomo o kontynuacji gry Cyberpunk 2077? CDPR zdradza nieco informacji o produkcji

Chwilę temu pisaliśmy o tym, że remake pierwszej wiedźmińskiej gry od CD Projekt RED pojawi się dopiero po premierze pierwszej części nowej wiedźmińskiej trylogii. Informacje te zdradzono podczas wczorajszego sprawozdania finansowego CDPR. W tym samym sprawozdaniu padły też słowa dotyczące kontynuacji Cybepunka 2077. Otóż - jak mogliśmy się spodziewać - droga do premiery sequela jest jeszcze dłuuuuga. Nic dziwnego, bowiem studio ma teraz ręce pełne roboty, związanej właśnie z marką Wiedźmin.

Cyberpunk Orion, a więc kontynuacja Cybepunka 2077 nie pojawi się jeszcze przez wiele lat. Wygląda na to, że w CDPR priorytet mają teraz wiedźmińskie klimaty, a więc nowa wiedźmińska trylogia, oraz remake Wiedźmina 1.

Adam Kiciński, prezes CD Projektu, zdradził, że kontynuacja Cyberpunka 2077 (o roboczym tytule Cyberpunk Orion), dopiero w przyszłym roku wejdzie w fazę koncepcyjną. Wątpliwym jest więc, aby gra weszła w 2023 roku chociażby w preprodukcję. Póki co, zespół który przygotuje CP Orion będzie też mniejszy niż ten, który obecnie szykuje dodatek pt. Cyberpunk 2077: Widmo wolności, stąd można zakładać, że prace nie będą szły przesadnie prężnie. Kiciński ujął te rewelacje w następujących, poniższych słowach:

"Preprodukcja prawdopodobnie nie rozpocznie się w przyszłym roku, ponieważ jest to pierwsza część dewelopmentu, ale pracę nad grą w fazie koncepcyjnej rozpoczniemy w przyszłym roku. Oczywiście w mniejszym zespole niż ten, który teraz pracuje nad Phantom Liberty, ponieważ niektórzy deweloperzy dołączą do Polarisa (AKA Wiedźmin 4 - przyp. red.) i będą pomagać w jego rozwoju". Jeśli chodzi o wspomnianego Wiedźmina 4, to wciąż nie mamy pojęcia czym będzie gra. Z kolei cyberpunkowe Widmo wolności ma być dodatkiem utrzymanym w klimatach thrillera szpiegowskiego. I zgadnijcie co? Również nie wiadomo, kiedy dokładnie otrzymamy owo DLC.

Źródło: Stooq