Niemieccy politycy obawiają się, że inwestycje Intela w Magdeburgu mogą nie doczekać się realizacji

Intel chce wybudować kilka ośrodków produkcyjnych poza regionem Dalekiego Wschodu. Takowe mają powstać w USA oraz Niemczech. Mniejsza placówka jest planowana także na terenie Polski. W świetle niezadowalających wyników finansowych amerykańskiej spółki pojawiły się jednak obawy o dalsze losy tych inwestycji. Wątpliwości wyrażają niemieccy politycy, którzy są bardzo zaniepokojeni milczeniem Intela w sprawie budowy fabryk w pobliżu Magdeburga.

Wśród niektórych niemieckich polityków pojawiły się obawy, że inwestycje Intela w pobliżu Magdeburga mogą zostać wstrzymane lub nawet całkowicie anulowane. Przygotowywane są plany awaryjne na taką sytuację.

Głosy wyrażające obawy odnośnie tego czy niemieckie fabryki Intela powstaną przybrały na sile zwłaszcza w ostatnich dniach. Sytuacja jest na tyle poważna, że lokalne władze podjęły decyzję o przygotowaniu planów awaryjnych na wypadek, gdyby projekt został anulowany. Intel planuje budowę pod Magdeburgiem dwóch zaawansowanych fabryk chipów, które mają stać się znaczącym motorem napędowym dla całego regionu. Ewentualne wycofanie się z tych przedsięwzięć doprowadziłoby do całkowitego załamania rządowych planów dla całej strefy handlowo-przemysłowej na tym obszarze. Plan awaryjny zakłada przeznaczenie omawianej przestrzeni pod inne przedsięwzięcia przemysłowe i komercyjne, ale z pewnością nie byłyby one w stanie pokryć ewentualnych strat wynikających z potencjalnego anulowania inwestycji Intela.

Szacowany łączny koszt fabryk, które mają powstać w pobliżu Magdeburga, to około 30 mld euro. Z racji, że w omawianą strefę przemysłową niemieckie władze zainwestowały już pokaźną kwotę, ewentualne wycofanie się Intela byłoby bardzo niefortunne. Obawy te są skutkiem między innymi niezbyt dobrych wyników finansowych amerykańskiej spółki i odłożenia realizacji placówki produkcyjnej we Włoszech oraz ośrodka badawczo-rozwojowego we Francji, do czego doszło kilka miesięcy temu. Intel jednak zapewniał, że pozostałe projekty nie są zagrożone. Doniesienia na temat fabryk w Magdeburgu są niepokojące również w kontekście budowy placówki we Wrocławiu. Jeżeli tamtejsze inwestycje nie zostaną zrealizowane, to podobny los mógłby czekać też ośrodek w Polsce. Takiego scenariusza nie można byłoby wykluczyć zwłaszcza w kontekście tego, że Intel jeszcze do niedawna nie był właścicielem gruntów, na których placówka miałaby stanąć. Jak dotąd jednak od amerykańskiej firmy płynęły raczej uspokajające sygnały, zatem można mieć nadzieję, że inwestycja w Polsce doczeka się realizacji.

