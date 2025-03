Nie możesz nic obejrzeć na platformie YouTube? Powodem może być korzystanie z blokera reklam

Rozpoczyna się kolejna część sagi o walce firmy Google z blokerami reklam na platformie YouTube. Zmagania przedsiębiorstwa zaczęły się jeszcze w 2023 roku i trwają nieprzerwanie do dziś, choć efekty są naprawdę znikome — użytkownicy nadal kurczowo trzymają się blokerów, które za każdym razem przeskakują rzucane im przez Google kłody. Gigant z Mountain View znalazł jednak nowy sposób, aby skłonić użytkowników do kupna subskrypcji YouTube Premium.

Google po raz kolejny uderza w blokery reklam, które umożliwiają omijanie ich na platformie YouTube. Tym razem użytkownicy nie będą w stanie w ogóle obejrzeć materiału wideo, dopóki nie wyłączą wspomnianych rozszerzeń.

Aby ukrócić żywot rozszerzeń blokujących reklamy na YouTube, Google podjęło już naprawdę wiele kroków. Jednak ich skutek zawsze był taki sam — blokery reklam wygrywały każdą potyczkę. Natomiast firma ma zamiar walczyć tak długo, aż szala zwycięstwa przechyli się na jej stronę. Niektórzy użytkownicy zaczęli właśnie zgłaszać, że oglądanie wideo na platformie YouTube jest niemożliwe, jeśli wtyczka blokująca reklamy pozostaje aktywna. Cały materiał jest bowiem od razu przewijany do końca (ponowne odtworzenie daje ten sam rezultat, a przesunięcie fragmentu wideo prowadzi do tego, że całość przestaje się ładować).

Pierwsze osoby znalazły już jednak sposób na ominięcie tego problemu. W głównej mierze zdaje się on dotyczyć rozszerzenia Adblock Plus, natomiast przeglądarka internetowa ma tu mniejsze znaczenie (problem występował zarówno na Google Chrome, jak i Firefoksie, a także innych). Dla wielu użytkowników rozwiązaniem okazał się uBlock Origin, aczkolwiek nie pomógł on wszystkim. Część z nich zgłaszała bowiem kolejne potencjalne działanie ze strony Google — wideo było odtwarzane bez dźwięku, którego w żaden sposób nie można było włączyć. Oczywiście należy się liczyć z tym, że firma będzie coraz zacieklej walczyć o swoje i ostatecznie może wygrać tę walkę.

Źródło: Reddit r/youtube