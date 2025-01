Najpierw Apple, a teraz Meta. Kolejna firma wycofuje usługi AI z krajów Unii Europejskiej

Akt o rynkach cyfrowych został wprowadzony przez Komisję Europejską pod koniec 2022 roku. Jego celem jest zapobieganie sytuacji, w której duża firma nadużywałaby swojej dominującej pozycji. Nowe regulacje są nieco kłopotliwe do spełnienia dla niektórych przedsiębiorstw. Nie tak dawno Apple wyraziło obawy, że ich pakiet Apple Intelligence może nie zawitać w 2024 roku do krajów UE właśnie z uwagi na DMA. Teraz podobny komunikat, jednak dotyczący modelu AI, wydała Meta.

Podobnie jak Apple Intelligence, kolejny model AI od Mety nie pojawi się w UE w 2024 roku. Powodem okazuje się zbyt niestabilne otoczenie regulacyjne.

Następny duży model językowy (LLM) od Mety będzie multimodalny. Oznacza to, że przyszła Llama będzie w stanie przetwarzać nie tylko tekst, ale też obrazy i dźwięki. Premiera ma się odbyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy, natomiast ominie ona kraje należące do Unii Europejskiej. Oficjalnym powodem jest "nieprzewidywalny charakter europejskiego otoczenia regulacyjnego". Jest to kolejne działanie Mety, które ogranicza oferowane usługi związane ze sztuczną inteligencją na tych rynkach. Poprzednie jednak nie było do końca z woli firmy, ponieważ wprowadzenie asystenta AI zostało opóźnione w UE przez irlandzki organ DPC (link).

Żadne przedsiębiorstwo z UE nie będzie więc mogło wykorzystać możliwości przyszłych modeli Llama w swoich produktach. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja dla firm spoza Unii Europejskiej, ponieważ one także nie będą mogły użyć zapowiedzianych modeli AI od Mety w sprzętach, które miałyby być oferowane w którymś z krajów członkowskich. Czas pokaże, czy rozwój sztucznej inteligencji będzie nieco ograniczony na naszym i pokrewnych rynkach, czy jednak są to tylko pojedyncze sytuacje, które nie wpłyną na niego w dłuższej perspektywie.

Źródło: The Verge