Nadchodzą laptopy dla graczy z układami GeForce RTX z serii 50. NVIDIA zdradza datę przedsprzedaży mobilnej serii Blackwell

Premiery pierwszych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 nie można zaliczyć do zbyt udanych. Ze świecą bowiem szukać w sprzedaży zarówno najmocniejszego wariantu GeForce RTX 5090, jak i modelu GeForce RTX 5080. Natomiast NVIDIA już szykuje się do debiutu mobilnych wersji układów graficznych nowej generacji. Przedsprzedaż laptopów, które będą w nie wyposażone, ma ruszyć już za moment. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem dostępność będzie nieco lepsza.

Mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50 szykują się do wejścia do przedsprzedaży. Trzy nowości trafią do pierwszych klientów już w marcu 2025 roku. Nie wiemy jednak, czy tym razem dostępność okaże się lepsza.

NVIDIA ogłosiła w poście na platformie X, że laptopy z układami graficznymi GeForce RTX z serii 50 (Laptop GPU) wejdą do przedsprzedaży już 25 lutego 2025 roku. Natomiast pierwsi nabywcy będą mogli z nich skorzystać już w marcu. W tym przypadku mowa tylko o modelach: GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Z kolei GeForce RTX 5070 Laptop GPU stanie się dostępny nieco później, a dokładniej w kwietniu. Na mobilne odsłony chipów z rodziny Blackwell nie przyjdzie więc długo czekać.

GeForce RTX 5090 Laptop GPU GeForce RTX 5080 Laptop GPU GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 5070 Laptop GPU Generacja Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 263 mm² ? Tranzystory 45,6 mld 31 mld ? Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 82 60 46 36 Rdzenie CUDA 10 496 7 680 5 888 4 608 Rdzenie RT 82 (4. gen) 60 (4. gen) 46 (4. gen) 36 (4. gen) Moc AI 1824 TOPS 1334 TOPS 992 TOPS 798 TOPS Pamięć VRAM 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Magistrala VRAM 256-bit 192-bit 128-bit DLSS DLSS 4 TGP 95 - 150 W 80 - 150 W 60 - 115 W 50 - 100 W Enkoder 3x 9. gen 2x 9.gen 1x 9.gen Premiera Marzec 2025 Kwiecień 2025

Pozostaje więc tylko kwestia dostępności - z tą może być różnie. Ciężko oczywiście przewidzieć, czy jednostki przeznaczone do laptopów dla graczy będą bardziej dostępne od ich pecetowych odpowiedników. Aktualnie sytuacja nie wygląda za ciekawie, choć w ciągu półtora miesiąca wiele się może zmienić. W komentarzach pod postem NVIDII nie brakuje takich, które nawiązują do topiących się konektorów 12V-2x6 - o tym problemie więcej przeczytamy pod tym adresem. Nowa generacja do tej pory nie spełniła zbyt wielu oczekiwań i nadal boryka się z dawnymi problemami - jest jednak szansa, że mobilne odsłony okażą się na tych polach trochę lepsze.

Źródło: NVIDIA, TechRadar, Ikona: Freepik